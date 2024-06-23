https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/gazzede-can-kaybi-37-bin-598e-cikti-1085136825.html

Gazze'de can kaybı 37 bin 598'e çıktı

Gazze'de can kaybı 37 bin 598'e çıktı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 37 bin 598'e yükseldi. 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T14:49+0300

2024-06-23T14:49+0300

2024-06-23T14:50+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

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soykırım

benyamin netanyahu

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 261 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 47 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 121'inin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 598'e, yaralı sayısının 86 bin 32'e yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/birlesmis-milletler-gazzede-10-binden-fazla-kadin-6-binden-fazla-anne-hayatini-kaybetti-1085085741.html

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, benyamin netanyahu