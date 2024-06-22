https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/az-kalsin-facia-yasaniyordu-kapadokyada-sicak-hava-balonu-ters-ruzgara-yakalandi--1085127781.html
Az kalsın facia yaşanıyordu: Kapadokya'da sıcak hava balonu ters rüzgara yakalandı
Az kalsın facia yaşanıyordu: Kapadokya'da sıcak hava balonu ters rüzgara yakalandı
Sputnik Türkiye
Kapadokya'da havalanan sıcak hava balonu iniş sırasında ters rüzgara yakalandı. Balon pilotunun sağduyulu hareketleri muhtemel bir faciayı da önlemiş oldu. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T22:15+0300
2024-06-22T22:15+0300
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facia
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Sabah saatlerinde Kapadokya'da havalanan sıcak hava balonlarından biri, Göreme beldesinde bulunan Aşk Vadisi'ne geldiğinde ters rüzgara kapıldı. Balon pilotu Caner Uzun, tehlikeyi fark ederek acil iniş kararı aldı. Alçak irtifada uçan sıcak hava balonunu inişe hazırlayan Uzun, peribacaları arasına acil iniş yaptığı sırada balon peribacaları arasına sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Balondaki tamamı yabancı olan 20 turist ve balon pilotu, güvenli bir şekilde merdivenle tahliye edildi.Sıcak hava balon pilotu Caner Uzun, "Paşabağı bölgesinde saat 05.20 sularında kalkış yaptık. Çavuşin harabeleri, Zelve Açık Hava Müzesi'nin üzerinde gezip Aşk Vadisi içinde turumuzu tamamladıktan sonra Aşk Vadisi karşısına iniş planladık. O anda ters bir rüzgar geldi. Kayalara sürterek iniş yaptık. Hiçbir misafirimizde yaralanma veya bir sıkıntı yok. Hepsi otellerine geçti, şu anda turlarına devam ediyorlar” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/istanbulda-taksim-ve-sishane-istasyonlari-kapatilacak-1085126756.html
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sıcak hava, sıcak hava balonu, kapadokya, pilot, facia
sıcak hava, sıcak hava balonu, kapadokya, pilot, facia
Az kalsın facia yaşanıyordu: Kapadokya'da sıcak hava balonu ters rüzgara yakalandı
22:15 22.06.2024 (güncellendi: 22:33 22.06.2024)
Kapadokya'da havalanan sıcak hava balonu iniş sırasında ters rüzgara yakalandı. Balon pilotunun sağduyulu hareketleri muhtemel bir faciayı da önlemiş oldu.
Sabah saatlerinde Kapadokya'da havalanan sıcak hava balonlarından biri, Göreme beldesinde bulunan Aşk Vadisi'ne geldiğinde ters rüzgara kapıldı. Balon pilotu Caner Uzun, tehlikeyi fark ederek acil iniş kararı aldı. Alçak irtifada uçan sıcak hava balonunu inişe hazırlayan Uzun, peribacaları arasına acil iniş yaptığı sırada balon peribacaları arasına sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Balondaki tamamı yabancı olan 20 turist ve balon pilotu, güvenli bir şekilde merdivenle tahliye edildi.
Sıcak hava balon pilotu Caner Uzun, "Paşabağı bölgesinde saat 05.20 sularında kalkış yaptık. Çavuşin harabeleri, Zelve Açık Hava Müzesi'nin üzerinde gezip Aşk Vadisi içinde turumuzu tamamladıktan sonra Aşk Vadisi karşısına iniş planladık. O anda ters bir rüzgar geldi. Kayalara sürterek iniş yaptık. Hiçbir misafirimizde yaralanma veya bir sıkıntı yok. Hepsi otellerine geçti, şu anda turlarına devam ediyorlar” şeklinde konuştu.