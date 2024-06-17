https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/fransa-ekonomisi-macronun-karari-sonrasi-guc-kaybediyor-1084925733.html

Fransa ekonomisi, Macron’un kararı sonrası güç kaybediyor

Fransa ekonomisi, Macron’un kararı sonrası güç kaybediyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında muhafazakar Ulusal Birlik Partisi (RN) karşısında ağır yenilgi alan Macron’un beklenmedik erken seçim... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T14:38+0300

2024-06-17T14:38+0300

2024-06-17T14:38+0300

ekonomi

fransa

paris

ingiltere

londra

borsa

piyasa

erken seçim

emmanuel macron

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sürpriz erken seçim kararı, ülkenin risk priminin de yükselmesine neden olurken bu durum özellikle Fransız bankacılık sektörünü olumsuz etkiledi.Hisse senedi piyasasındaki son değer kayıplarıyla Fransız borsasındaki şirketlerin piyasa değeri 3,13 trilyon dolara indi. 3,18 trilyon dolar piyasa değeri ile Londra borsası, 2 yıl önce Paris'e kaptırdığı Avrupa’nın en büyük hisse senedi borsası ünvanını geri aldı.Macron'un, aşırı sağcıların 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden açık ara birinci çıkması üzerine erken seçim kararı almasının ardından Fransız şirketlerinin piyasa değerinde yaklaşık 258 milyar dolarlık düşüş yaşanmıştı.Ülkede erken seçimlerin yol açtığı siyasi belirsizlik ortamında, Fransız hisse senedi piyasasının göstergesi niteliğindeki CAC 40 endeksi, yüzde 6’dan fazla değer kaybı ile 2002’den bu yana en büyük haftalık kaybını yaşamıştı.9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31.37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14.60 ile ikinci olmuştu.Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/macron-yeni-kaledonya-halkinin-istemedigi-anayasal-reformu-askiya-aldi-1084767157.html

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fransa, paris, ingiltere, londra, borsa, piyasa, erken seçim, emmanuel macron