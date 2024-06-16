https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinin-zagornoye-koyunu-ele-gecirdi-1084903775.html
Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Zagornoye köyünü ele geçirdi
Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Zagornoye köyünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Son dönemde özel askeri harekat bölgesindeki taarruzunu yoğunlaştıran Rus ordusu, Ukrayna'nın kontrolündeki bir köyü daha özgürleştirdi. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T14:15+0300
2024-06-16T14:15+0300
2024-06-16T14:15+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
zaporojye
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Bölgesi'nin Zagornoye köyünü kontrol altına aldığını belirtti.Özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktaran Savunma Bakanlığı, Zaporojye Bölgesi'nin Zagornoye köyünde kontrolün sağlandığını ve daha avantajlı hatların ele geçirildiğini bildirdi.Ukrayna ordusu, son bir günde 1745 askerini daha yitirdi.Kiev rejimine bağlı güçlerin 10 İHA'yla gerçekleştirdiği saldırı girişimleri püskürtülerek İHA'lar imha edildi.
rusya
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, zaporojye
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, zaporojye
Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Zagornoye köyünü ele geçirdi
Son dönemde özel askeri harekat bölgesindeki taarruzunu yoğunlaştıran Rus ordusu, Ukrayna'nın kontrolündeki bir köyü daha özgürleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Bölgesi'nin Zagornoye köyünü kontrol altına aldığını belirtti.
Özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktaran Savunma Bakanlığı, Zaporojye Bölgesi'nin Zagornoye köyünde kontrolün sağlandığını ve daha avantajlı hatların ele geçirildiğini bildirdi.
Ukrayna ordusu, son bir günde 1745 askerini daha yitirdi.
Kiev rejimine bağlı güçlerin 10 İHA'yla gerçekleştirdiği saldırı girişimleri püskürtülerek İHA'lar imha edildi.