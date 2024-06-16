https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinin-zagornoye-koyunu-ele-gecirdi-1084903775.html

Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Zagornoye köyünü ele geçirdi

Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Zagornoye köyünü ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Son dönemde özel askeri harekat bölgesindeki taarruzunu yoğunlaştıran Rus ordusu, Ukrayna'nın kontrolündeki bir köyü daha özgürleştirdi. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T14:15+0300

2024-06-16T14:15+0300

2024-06-16T14:15+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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ukrayna krizi

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zaporojye

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Bölgesi'nin Zagornoye köyünü kontrol altına aldığını belirtti.Özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktaran Savunma Bakanlığı, Zaporojye Bölgesi'nin Zagornoye köyünde kontrolün sağlandığını ve daha avantajlı hatların ele geçirildiğini bildirdi.Ukrayna ordusu, son bir günde 1745 askerini daha yitirdi.Kiev rejimine bağlı güçlerin 10 İHA'yla gerçekleştirdiği saldırı girişimleri püskürtülerek İHA'lar imha edildi.

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