Hasan Can Kaya'ya büyük suçlama: Genç kadın konum atıp 'Beni kurtarın' dedi, polis devreye girdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filler birbirlerine isimleriyle sesleniyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Devlet Bahçeli'nin asıl rahatsızlığı ne?
11:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Özgür Özel, görüşmenin detaylarını anlattı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Çocukları karne alan ebeveynlere uzmanından öneriler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Bölgemizde yaşanan son gelişmeler
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya yönelik yaptırım görüşmelerinde en büyük engel Almanya
18:27
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en çok yerinden edilen ülkelerin başında Suriye geliyor
18:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Musk, bazı ‘terörist oluşumlar’ı açıkladı
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
20:24
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Taylor Swift'in hayranları deprem oluşturdu: 'Bu Swift'in yarattığı ilk etki değil'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/hasan-can-kayaya-buyuk-suclama-genc-kadin-konum-atip-beni-kurtarin-dedi-polis-devreye-girdi-1084838855.html
Hasan Can Kaya'ya büyük suçlama: Genç kadın konum atıp 'Beni kurtarın' dedi, polis devreye girdi
Hasan Can Kaya'ya büyük suçlama: Genç kadın konum atıp 'Beni kurtarın' dedi, polis devreye girdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Levent semtinde, özel bir üniversitenin mezuniyet partisin katılan komedyen Hasan Can Kaya'nın burada tanıştığı 23 yaşındaki genç kadını alıkoyduğu... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T10:04+0300
2024-06-14T10:17+0300
yaşam
hasan can kaya
polis
emniyet
alıkoyma
alıkoyma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/11/1050895513_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_1b244c11b0220d6cf3a3f1f000a13393.jpg
Parti sırasında tanışan Hasan Can Kaya ve genç kadın, partinin sonunda Kaya'nın Levent'teki evine gitti. Ancak gece ilerledikçe genç kadın, evden ayrılmak istediğini belirtmesine rağmen Kaya'nın kendisine izin vermediği iddia edildi.Olayın ardından genç kadın, canlı konum atarak arkadaşlarına "Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın" mesajı gönderdi. Bu ihbar üzerine Beşiktaş polisi harekete geçerek genç kadını Kaya'nın evinden çıkardı.Emniyette ifadesi alınan genç kadın, parti sonrası Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, bu duruma tepki gösterince evden çıkmasına izin verilmediğini aktardı. Ancak genç kadın, Kaya'dan şikayetçi olmadı.Hasan Can Kaya ise emniyette suçlamaları reddederek, iddia edilenlerin gerçek dışı olduğunu ve evde bulunduğu sırada başka kadınların da olduğunu belirtti. Savcılık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kaya serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/bulgaristanda-olusan--69-derecelik-bulut-turkiyeye-geliyor-gok-gurultulu-saganak-ve-dolu-yagacak-1084836101.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/11/1050895513_92:0:692:450_1920x0_80_0_0_d61a524532b9427f649f0165a7cdadc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hasan can kaya, hasan can kaya polis, hasan can kaya tutuklandı, hasan can kaya neden tutuklandı
hasan can kaya, hasan can kaya polis, hasan can kaya tutuklandı, hasan can kaya neden tutuklandı

Hasan Can Kaya'ya büyük suçlama: Genç kadın konum atıp 'Beni kurtarın' dedi, polis devreye girdi

10:04 14.06.2024 (güncellendi: 10:17 14.06.2024)
© YouTube/KonuşanlarHasan Can Kaya
Hasan Can Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© YouTube/Konuşanlar
Abone ol
İstanbul'un Levent semtinde, özel bir üniversitenin mezuniyet partisin katılan komedyen Hasan Can Kaya'nın burada tanıştığı 23 yaşındaki genç kadını alıkoyduğu iddia edildi. Arkadaşlarına “Beni kurtarın” diye mesaj atan genç kadın, eve gelen polisler tarafından kurtarıldı.
Parti sırasında tanışan Hasan Can Kaya ve genç kadın, partinin sonunda Kaya'nın Levent'teki evine gitti. Ancak gece ilerledikçe genç kadın, evden ayrılmak istediğini belirtmesine rağmen Kaya'nın kendisine izin vermediği iddia edildi.
Olayın ardından genç kadın, canlı konum atarak arkadaşlarına "Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın" mesajı gönderdi. Bu ihbar üzerine Beşiktaş polisi harekete geçerek genç kadını Kaya'nın evinden çıkardı.
Emniyette ifadesi alınan genç kadın, parti sonrası Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, bu duruma tepki gösterince evden çıkmasına izin verilmediğini aktardı. Ancak genç kadın, Kaya'dan şikayetçi olmadı.
Hasan Can Kaya ise emniyette suçlamaları reddederek, iddia edilenlerin gerçek dışı olduğunu ve evde bulunduğu sırada başka kadınların da olduğunu belirtti. Savcılık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kaya serbest bırakıldı.
Antalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu esnasında çakan şimşekler kenti aydınlattı. O anlar cep telefonları kameralarına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
YAŞAM
Bulgaristan'da oluşan -69 derecelik bulut Türkiye'ye geliyor: Gök gürültülü sağanak ve dolu yağacak
09:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала