Hasan Can Kaya'ya büyük suçlama: Genç kadın konum atıp 'Beni kurtarın' dedi, polis devreye girdi

İstanbul'un Levent semtinde, özel bir üniversitenin mezuniyet partisin katılan komedyen Hasan Can Kaya'nın burada tanıştığı 23 yaşındaki genç kadını alıkoyduğu... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

Parti sırasında tanışan Hasan Can Kaya ve genç kadın, partinin sonunda Kaya'nın Levent'teki evine gitti. Ancak gece ilerledikçe genç kadın, evden ayrılmak istediğini belirtmesine rağmen Kaya'nın kendisine izin vermediği iddia edildi.Olayın ardından genç kadın, canlı konum atarak arkadaşlarına "Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın" mesajı gönderdi. Bu ihbar üzerine Beşiktaş polisi harekete geçerek genç kadını Kaya'nın evinden çıkardı.Emniyette ifadesi alınan genç kadın, parti sonrası Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, bu duruma tepki gösterince evden çıkmasına izin verilmediğini aktardı. Ancak genç kadın, Kaya'dan şikayetçi olmadı.Hasan Can Kaya ise emniyette suçlamaları reddederek, iddia edilenlerin gerçek dışı olduğunu ve evde bulunduğu sırada başka kadınların da olduğunu belirtti. Savcılık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kaya serbest bırakıldı.

