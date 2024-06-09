https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/ukrayna-ordusu-belgorod-bolgesini-24-saat-icinde-140-kez-bombaladi-1084658532.html

Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini 24 saat içinde 140 kez bombaladı

Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini 24 saat içinde 140 kez bombaladı

Sputnik Türkiye

Belgorod Valisi Gladkov yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde Belgorod Bölgesi topraklarını en az 140 kez bombaladığını bildirirken... 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T12:01+0300

2024-06-09T12:01+0300

2024-06-09T12:01+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

belgorod

saldırı

insansız hava aracı (iha)

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Ukrayna ordusunun yoğun Belgorod saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çeken Vali Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, bölgenin 8 ilçesine 143 top mermisi atıldığını, aynı zamanda bölgeye en az 49 insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini söyledi.Bu İHA’ların arasında insansız hava araçlarından atılan üç patlayıcı cihazın da yer aldığına vurgu yapan Gladkov, “Gün boyunca süren saldırılarda üç apartman dairesi, 19 müstakil ev, 25 sivil araç ve iki idari bina hasar gördü” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/ukrayna-ordusundan-bryanska-iha-saldirisi-1084654535.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, belgorod, saldırı, insansız hava aracı (iha)