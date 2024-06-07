https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/orban-bati-rusya-ile-dogrudan-catismaya-hazirlaniyor-1084599290.html
Orban: Batı, Rusya ile doğrudan çatışmaya hazırlanıyor
Orban: Batı, Rusya ile doğrudan çatışmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Orban, Batı'nın Moskova ile aktif çatışmaya hazırlandığını belirtti. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T12:04+0300
2024-06-07T12:04+0300
2024-06-07T12:04+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı’nın mevcut adımlarının Rusya ile doğrudan bir çatışmaya hazırlık olduğunu belirtti. Orban, Kossuth Radyosu’nda yaptığı açıklamada, “Şu anda Batı’da yapılanlar, savaşa, doğrudan askeri çatışmaya hazırlık niteliğinde. Ancak Rusya, askeri ve askeri-teknik alanda, savaşın sürdürülmesi için gereken kaynaklara sahip en büyük ülke,” dedi. Orban ayrıca Rusya’nın sivil alanda ABD ve Çin’den geri kalabileceğini, ancak askeri açıdan bu ülkelerle kıyaslanamayacak kadar güçlü olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/aliyev-azerbaycana-uc-avrupa-ulkesi-soguk-savas-ilan-etti--1084597006.html
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viktor orban, macaristan, batı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
viktor orban, macaristan, batı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
Orban: Batı, Rusya ile doğrudan çatışmaya hazırlanıyor
Orban, Batı'nın Moskova ile aktif çatışmaya hazırlandığını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı’nın mevcut adımlarının Rusya ile doğrudan bir çatışmaya hazırlık olduğunu belirtti.
Orban, Kossuth Radyosu’nda yaptığı açıklamada, “Şu anda Batı’da yapılanlar, savaşa, doğrudan askeri çatışmaya hazırlık niteliğinde. Ancak Rusya, askeri ve askeri-teknik alanda, savaşın sürdürülmesi için gereken kaynaklara sahip en büyük ülke,” dedi.
Orban ayrıca Rusya’nın sivil alanda ABD ve Çin’den geri kalabileceğini, ancak askeri açıdan bu ülkelerle kıyaslanamayacak kadar güçlü olduğunu vurguladı.