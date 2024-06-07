https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/orban-bati-rusya-ile-dogrudan-catismaya-hazirlaniyor-1084599290.html

Orban: Batı, Rusya ile doğrudan çatışmaya hazırlanıyor

Orban: Batı, Rusya ile doğrudan çatışmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Orban, Batı'nın Moskova ile aktif çatışmaya hazırlandığını belirtti. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T12:04+0300

2024-06-07T12:04+0300

2024-06-07T12:04+0300

ukrayna krizi

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macaristan

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ukrayna ordusu

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı’nın mevcut adımlarının Rusya ile doğrudan bir çatışmaya hazırlık olduğunu belirtti. Orban, Kossuth Radyosu’nda yaptığı açıklamada, “Şu anda Batı’da yapılanlar, savaşa, doğrudan askeri çatışmaya hazırlık niteliğinde. Ancak Rusya, askeri ve askeri-teknik alanda, savaşın sürdürülmesi için gereken kaynaklara sahip en büyük ülke,” dedi. Orban ayrıca Rusya’nın sivil alanda ABD ve Çin’den geri kalabileceğini, ancak askeri açıdan bu ülkelerle kıyaslanamayacak kadar güçlü olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/aliyev-azerbaycana-uc-avrupa-ulkesi-soguk-savas-ilan-etti--1084597006.html

macaristan

batı

rusya

ukrayna

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viktor orban, macaristan, batı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu