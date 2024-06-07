https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/meteorolojinin-uzman-isimi-gun-verdi-bolgeleri-tek-tek-saydi-haftaya-tum-turkiye-yanacak-1084600419.html

Meteorolojinin uzman isimi gün verdi, bölgeleri tek tek saydı: 'Haftaya tüm Türkiye yanacak'

Meteorolojinin uzman isimi gün verdi, bölgeleri tek tek saydı: 'Haftaya tüm Türkiye yanacak'

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde sıcaklıkların artış gösterdiği bu günlerde, Kurban Bayramı öncesinde yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olacağı uyarısı yapıldı. Prof. Dr... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T14:19+0300

2024-06-07T14:19+0300

2024-06-07T14:19+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek.Hava Sıcaklığı: Ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Kuvvetli Yağış Uyarısı: Öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, su baskınları ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olacağını belirtti. Çarşamba gününe dikkat çeken Şen, sıcak hava dalgasının Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerini etkileyeceğini söyledi.MARMARAParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kuzey ve İç Ege'nin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Yozgat ve Sivas hariç) bölgenin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin kuzeybatısında görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.* BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.* ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/dilan-ve-engin-polati-yargilayan-hakim-davadan-cekilmek-istemisti-mahkeme-karari-verdi-1084600180.html

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