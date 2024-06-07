Meteorolojinin uzman isimi gün verdi, bölgeleri tek tek saydı: 'Haftaya tüm Türkiye yanacak'
© AA / Aydın ArikDiyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu dolduran çocuklar, bir yandan serinliyor, bir yandan da eğlenceli vakit geçiriyor
© AA / Aydın Arik
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Türkiye genelinde sıcaklıkların artış gösterdiği bu günlerde, Kurban Bayramı öncesinde yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olacağı uyarısı yapıldı. Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta vatandaşları sağlık konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Hava Sıcaklığı: Ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, su baskınları ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olacağını belirtti. Çarşamba gününe dikkat çeken Şen, sıcak hava dalgasının Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerini etkileyeceğini söyledi.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kuzey ve İç Ege'nin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kuzey ve İç Ege'nin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Yozgat ve Sivas hariç) bölgenin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin kuzeybatısında görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Yozgat ve Sivas hariç) bölgenin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin kuzeybatısında görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
* BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
* ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu
Az bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu
Az bulutlu