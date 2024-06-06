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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/israil-ordusu-yine-multeci-kampina-saldirdi-can-kaybi-39a-yukseldi-1084552020.html
İsrail ordusu yine Mülteci Kampı'na saldırdı: Can kaybı 39’a yükseldi
İsrail ordusu yine Mülteci Kampı'na saldırdı: Can kaybı 39’a yükseldi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze’de Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) okuluna düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 39’a... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T09:04+0300
2024-06-06T09:16+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
soykırım
ortadoğu
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Paylaşılan güncel verilere göre ise saldırı sonrası 39 cansız bedenin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı aktarıldı.Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı 2. bölgesinde onlarca yerinden edilmiş insanın barındığı bir okulu bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.Saldırı sonucu ölen 27 kişinin cenazesinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı, onlarca yaralının getirildiği kaydedilen açıklamada, kapasitesinin üç katı yaralı ve hastalarla dolduğu vurgulandı. Hastaneye ölü ve yaralıların getirilmeye devam edildiğine dikkat çekildi.Açıklamada İsrail'in bu katliamları yaparak soykırım suçu işlemesi kınandı. Açıklamanın devamında Amerika'nın İsrail'in yanında durması, silah ve askeri destek vererek bu soykırımın devamına yeşil ışık yakması da kınandı.İnsanlığa ve uluslararası hukuka karşı işlenen bu suçlardan tamamen İsrail'in ve Amerikan yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, tüm dünyaya bu suçları ve Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail-Amerikan saldırılarını kınamaları çağrısında bulunuldu.Açıklamada, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan, Gazze Şeridi'nde sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/putinden-gazzede-soykirim-vurgusu-orada-olanlar-savasa-benzemiyor-1084551529.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu

İsrail ordusu yine Mülteci Kampı'na saldırdı: Can kaybı 39’a yükseldi

09:04 06.06.2024 (güncellendi: 09:16 06.06.2024)
© AA / Ali JadallahNusayrat Mülteci Kampı
Nusayrat Mülteci Kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AA / Ali Jadallah
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İsrail ordusunun Gazze’de Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) okuluna düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 39’a yükseldiği açıklandı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Paylaşılan güncel verilere göre ise saldırı sonrası 39 cansız bedenin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı aktarıldı.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı 2. bölgesinde onlarca yerinden edilmiş insanın barındığı bir okulu bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.
Saldırı sonucu ölen 27 kişinin cenazesinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı, onlarca yaralının getirildiği kaydedilen açıklamada, kapasitesinin üç katı yaralı ve hastalarla dolduğu vurgulandı. Hastaneye ölü ve yaralıların getirilmeye devam edildiğine dikkat çekildi.
Açıklamada İsrail'in bu katliamları yaparak soykırım suçu işlemesi kınandı. Açıklamanın devamında Amerika'nın İsrail'in yanında durması, silah ve askeri destek vererek bu soykırımın devamına yeşil ışık yakması da kınandı.
İnsanlığa ve uluslararası hukuka karşı işlenen bu suçlardan tamamen İsrail'in ve Amerikan yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, tüm dünyaya bu suçları ve Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail-Amerikan saldırılarını kınamaları çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan, Gazze Şeridi'nde sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmaları istendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
DÜNYA
Putin’den Gazze’de soykırım vurgusu: Orada olanlar savaşa benzemiyor
08:54
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