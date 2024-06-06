https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/israil-ordusu-yine-multeci-kampina-saldirdi-can-kaybi-39a-yukseldi-1084552020.html

İsrail ordusu yine Mülteci Kampı'na saldırdı: Can kaybı 39’a yükseldi

İsrail ordusu yine Mülteci Kampı'na saldırdı: Can kaybı 39’a yükseldi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Gazze’de Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) okuluna düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 39’a... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T09:04+0300

2024-06-06T09:04+0300

2024-06-06T09:16+0300

israil- filistin çatışması

israil

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israil ordusu (idf)

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soykırım

ortadoğu

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Paylaşılan güncel verilere göre ise saldırı sonrası 39 cansız bedenin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı aktarıldı.Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı 2. bölgesinde onlarca yerinden edilmiş insanın barındığı bir okulu bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.Saldırı sonucu ölen 27 kişinin cenazesinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı, onlarca yaralının getirildiği kaydedilen açıklamada, kapasitesinin üç katı yaralı ve hastalarla dolduğu vurgulandı. Hastaneye ölü ve yaralıların getirilmeye devam edildiğine dikkat çekildi.Açıklamada İsrail'in bu katliamları yaparak soykırım suçu işlemesi kınandı. Açıklamanın devamında Amerika'nın İsrail'in yanında durması, silah ve askeri destek vererek bu soykırımın devamına yeşil ışık yakması da kınandı.İnsanlığa ve uluslararası hukuka karşı işlenen bu suçlardan tamamen İsrail'in ve Amerikan yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, tüm dünyaya bu suçları ve Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail-Amerikan saldırılarını kınamaları çağrısında bulunuldu.Açıklamada, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan, Gazze Şeridi'nde sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/putinden-gazzede-soykirim-vurgusu-orada-olanlar-savasa-benzemiyor-1084551529.html

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu