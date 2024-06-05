https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/macaristan-abnin-rusyadan-enerji-ithalatina-vergi-uygulama-niyetini-cirkin-buluyoruz-1084527558.html
Macaristan: AB’nin Rusya’dan enerji ithalatına vergi uygulama niyetini çirkin buluyoruz
Macaristan: AB’nin Rusya’dan enerji ithalatına vergi uygulama niyetini çirkin buluyoruz
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan enerji kaynakları ithalatına vergi uygulama niyetini çirkin bulduklarını... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T13:21+0300
2024-06-05T13:21+0300
2024-06-05T13:18+0300
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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Enerji Forumu’nda konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, “Elektrik fiyatlarına baktığımızda her türlü yaptırımı reddediyoruz. Şimdi Avrupa’da, bazı enerji kaynaklarına ‘koruyucu vergi’ getirme girişimleri var. Bunlar, bazı ülkelerin enerji güvenliğini sağlama maliyetini artıracak. Bunu çirkin ve tamamen kabul edilemez buluyoruz” ifadesini kullandı.Macar hükümeti için enerji alımının, siyasi tercih değil, ulusal egemenlik ve rasyonellik meselesi olduğunu kaydeden Szijjarto, sorunsuz, adil ve özgür uluslararası enerji işbirliğini kısıtlayan tüm önlemleri kaldırma çağrısında bulundu.Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın Rusya enerji kaynaklarından ABD kaynakları lehine vazgeçerek kaybettiğini, çünkü 5-10 kat daha para harcadığını dile getirmişti. Orban, Avrupa’nın ‘Amerikalı dostlarına’ bu durumdan kimin kazançlı olduğunu sorması gerektiğini söylemişti.Batı ülkeleri, Ukrayna’daki özel askeri harekatı bağlamında, Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu, ama yaptırımların tüm dünya ekonomisine büyük darbe indirdiğini açıklamıştı. Putin’in sözlerine göre, ABD ve müttefiklerinin temel amacı, milyonlarca insanın yaşamını kötüleştirmek. Rusya baskının üstesinden gelirken Batı ülkelerinde, yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler dile getiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/g7-rusya-parasiyla-ukraynaya-kredi-verme-olasiligini-gorusuyor-1084519717.html
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macaristan, peter szijjarto, avrupa birliği, rusya, enerji, viktor orban, vladimir putin, batı, ekonomi
macaristan, peter szijjarto, avrupa birliği, rusya, enerji, viktor orban, vladimir putin, batı, ekonomi
Macaristan: AB’nin Rusya’dan enerji ithalatına vergi uygulama niyetini çirkin buluyoruz
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan enerji kaynakları ithalatına vergi uygulama niyetini çirkin bulduklarını belirtti.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Enerji Forumu’nda konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, “Elektrik fiyatlarına baktığımızda her türlü yaptırımı reddediyoruz. Şimdi Avrupa’da, bazı enerji kaynaklarına ‘koruyucu vergi’ getirme girişimleri var. Bunlar, bazı ülkelerin enerji güvenliğini sağlama maliyetini artıracak. Bunu çirkin ve tamamen kabul edilemez buluyoruz” ifadesini kullandı.
Macar hükümeti için enerji alımının, siyasi tercih değil, ulusal egemenlik ve rasyonellik meselesi olduğunu kaydeden Szijjarto, sorunsuz, adil ve özgür uluslararası enerji işbirliğini kısıtlayan tüm önlemleri kaldırma çağrısında bulundu.
Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın Rusya enerji kaynaklarından ABD kaynakları lehine vazgeçerek kaybettiğini, çünkü 5-10 kat daha para harcadığını dile getirmişti. Orban, Avrupa’nın ‘Amerikalı dostlarına’ bu durumdan kimin kazançlı olduğunu sorması gerektiğini söylemişti.
Batı ülkeleri, Ukrayna’daki özel askeri harekatı bağlamında, Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu, ama yaptırımların tüm dünya ekonomisine büyük darbe indirdiğini açıklamıştı. Putin’in sözlerine göre, ABD ve müttefiklerinin temel amacı, milyonlarca insanın yaşamını kötüleştirmek. Rusya baskının üstesinden gelirken Batı ülkelerinde, yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler dile getiriliyor.