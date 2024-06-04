https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/rus-uzman-abd-ukraynalilara-degil-kendilerine-rusyadaki-hedefleri-vurma-yetkisi-verdi-1084496657.html
Rus uzman: ABD Ukraynalılara değil, kendilerine Rusya'daki hedefleri vurma yetkisi verdi
Rus uzman: ABD Ukraynalılara değil, kendilerine Rusya'daki hedefleri vurma yetkisi verdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna'ya NATO tarafından gönderilen silahları Rusya topraklarında kullanma yetkisi veren karar ittifakın Parlamenterler Meclisi'ne sunuldu. Daha önce de ABD... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T16:02+0300
2024-06-04T16:02+0300
2024-06-04T16:02+0300
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Moskova, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin halihazırda Rusya'daki hedefleri vurmak için ABD silahlarını kullandığını ve bunun da ABD'nin bu çatışmaya ne derece dahil olduğunu gösterdiğini kaydetti.Askeri uzman Aleksandr Artamonov, Sputnik'e böyle bir hamlenin hedefleri ve sonuçları hakkında yaptığı değerlendirmesinde, bu tür açıklamaların Rusya'ya şantaj girişimi olduğunu kaydederek, “Bu açıklamaların Rusya'yı herhangi bir şekilde İsviçre’deki barış konferansına zorlamak için yapıldığına inanıyorum. Bu konferans Moskova'yı ilgilendirmiyor çünkü Ukrayna'nın tamamen silahsızlandırılması ve askerden arındırılması koşulları yerine getirilmiyor. Böylece Rusya'ya şantaj yapmaya çalışıyorlar. ‘İsviçre'deki konferansa Batı'nın şartlarına göre katılmazsanız, size sayısız felaket yaşatırız’ demek istiyorlar” ifadelerini kullandı.Uzman, Amerikalıların hedeflerine ulaşmak için kendilerini Ukraynalıların arkasına gizlediklerini belirtirken, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:Uzman, ABD'nin peşinde olduğu gerçek hedefe dikkat çekerken, ABD ve diğer Batılı ülkelerin uzun menzilli füzelerle vuranların kendileri olmadığını söylediğini, bunun arkasında Ukraynalıların olduğunu söylediklerini kaydetti.Artamonov, Batı ülkelerinin böyle söyleyerek Ukraynalı ‘holiganların’ her türlü nesneyi vurabileceğini ima ettiklerine vurgu yaptığı konuşmasını, “Yarın böyle bir füze, Allah korusun, bir anaokulunu vurursa, ki vuracak, kiminle uğraştığımızı biliyoruz. Amerikalılar sütten çıkmış ak kaşık gibi davranarak, ‘Bizim bununla bir ilgimiz yok, biz sadece sınır noktalarını vurma izni verdik, füzelerimiz son derece hassas, vuran Ukraynalılardı’ diyecek” diye sürdürdü.Belgorod saldırılarından sorumlu ABD'li komutanın adı Antonio AgustoRus uzman, gayretli Amerikan askeri liderlerinin sivil hedefleri vurmaya çalışacağını da dikkat çektiği değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyorRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/italyadan-ukraynaya-asker-gondermeyi-planlayan-macrona-tavsiye-migferini-de-al-git-1084489646.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, nato, abd, joe biden, washington dc, rusya, rus ordusu, belgorod
Rus uzman: ABD Ukraynalılara değil, kendilerine Rusya'daki hedefleri vurma yetkisi verdi
Özel
Ukrayna'ya NATO tarafından gönderilen silahları Rusya topraklarında kullanma yetkisi veren karar ittifakın Parlamenterler Meclisi'ne sunuldu. Daha önce de ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak üzere ABD silahlarını kullanma yetkisi vermişti.
Moskova, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin halihazırda Rusya'daki hedefleri vurmak için ABD silahlarını kullandığını ve bunun da ABD'nin bu çatışmaya ne derece dahil olduğunu gösterdiğini kaydetti.
Askeri uzman Aleksandr Artamonov, Sputnik'e böyle bir hamlenin hedefleri ve sonuçları hakkında yaptığı değerlendirmesinde, bu tür açıklamaların Rusya'ya şantaj girişimi olduğunu kaydederek, “Bu açıklamaların Rusya'yı herhangi bir şekilde İsviçre’deki barış konferansına zorlamak için yapıldığına inanıyorum. Bu konferans Moskova'yı ilgilendirmiyor çünkü Ukrayna'nın tamamen silahsızlandırılması ve askerden arındırılması koşulları yerine getirilmiyor. Böylece Rusya'ya şantaj yapmaya çalışıyorlar. ‘İsviçre'deki konferansa Batı'nın şartlarına göre katılmazsanız, size sayısız felaket yaşatırız’ demek istiyorlar” ifadelerini kullandı.
Uzman, Amerikalıların hedeflerine ulaşmak için kendilerini Ukraynalıların arkasına gizlediklerini belirtirken, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:
Hedefleme Batılı füzeler tarafından gerçekleştiriliyor. Bir füzeyi doğru bir şekilde hedefe yöneltme yeteneği sadece füzeyi üreten kişi için gerçektir. Ukraynalılar burada sadece taşıyıcı, uygulayıcı olarak görevi üstlenir. Amerikalılar onlarla kendilerini incir yaprağı gibi örtüyorlar. Amerikalılar Rus tesislerini Amerikan silahlarıyla vurma iznini Ukraynalılara değil kendilerine verdiler.
Uzman, ABD'nin peşinde olduğu gerçek hedefe dikkat çekerken, ABD ve diğer Batılı ülkelerin uzun menzilli füzelerle vuranların kendileri olmadığını söylediğini, bunun arkasında Ukraynalıların olduğunu söylediklerini kaydetti.
Artamonov, Batı ülkelerinin böyle söyleyerek Ukraynalı ‘holiganların’ her türlü nesneyi vurabileceğini ima ettiklerine vurgu yaptığı konuşmasını, “Yarın böyle bir füze, Allah korusun, bir anaokulunu vurursa, ki vuracak, kiminle uğraştığımızı biliyoruz. Amerikalılar sütten çıkmış ak kaşık gibi davranarak, ‘Bizim bununla bir ilgimiz yok, biz sadece sınır noktalarını vurma izni verdik, füzelerimiz son derece hassas, vuran Ukraynalılardı’ diyecek” diye sürdürdü.
Belgorod saldırılarından sorumlu ABD'li komutanın adı Antonio Agusto
Rus uzman, gayretli Amerikan askeri liderlerinin sivil hedefleri vurmaya çalışacağını da dikkat çektiği değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:
Şunu da eklemeliyim ki şu anda Kiev'de oturan ve tüm kara operasyonlarından sorumlu olan Pentagon'dan Amerikalı General Antonio Aguto, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy ve Harkov Kuvvetleri grubu Drapati’den sorumlu. Belgorod'a saldırı düzenlendiğinde daha fazla çocuk kanı talep etmesiyle ünlüdür. 30 Aralık 2023’te Belgorod merkezine gerçekleştirilen saldırı ABD’li General Aguto'nun kişisel bir kararıdır. Kendisi terörist savaş bölümünün bir uzmanıdır. Bu adam topraklarımızda en fazla sayıda ölümün bizi barışa zorlayacağına inanıyor. Bu yüzden sivillere odaklanılarak en az savunulan hedefleri vurmaya çalışacaklardır. Elbette Rusya bu saldırıları engelleyecektir, ancak tabii ki binlerce kilometrekarelik bir alanda bunu yapmak gayet zordur.
Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyor
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.