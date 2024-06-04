https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/rus-uzman-abd-ukraynalilara-degil-kendilerine-rusyadaki-hedefleri-vurma-yetkisi-verdi-1084496657.html

Rus uzman: ABD Ukraynalılara değil, kendilerine Rusya'daki hedefleri vurma yetkisi verdi

Rus uzman: ABD Ukraynalılara değil, kendilerine Rusya'daki hedefleri vurma yetkisi verdi

Sputnik Türkiye

Ukrayna'ya NATO tarafından gönderilen silahları Rusya topraklarında kullanma yetkisi veren karar ittifakın Parlamenterler Meclisi'ne sunuldu. Daha önce de ABD... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T16:02+0300

2024-06-04T16:02+0300

2024-06-04T16:02+0300

görüş

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna krizi

nato

abd

joe biden

washington dc

rusya

rus ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084496432_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_6c29a0cfcc97d01cd2818cf5eeaf601c.jpg

Moskova, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin halihazırda Rusya'daki hedefleri vurmak için ABD silahlarını kullandığını ve bunun da ABD'nin bu çatışmaya ne derece dahil olduğunu gösterdiğini kaydetti.Askeri uzman Aleksandr Artamonov, Sputnik'e böyle bir hamlenin hedefleri ve sonuçları hakkında yaptığı değerlendirmesinde, bu tür açıklamaların Rusya'ya şantaj girişimi olduğunu kaydederek, “Bu açıklamaların Rusya'yı herhangi bir şekilde İsviçre’deki barış konferansına zorlamak için yapıldığına inanıyorum. Bu konferans Moskova'yı ilgilendirmiyor çünkü Ukrayna'nın tamamen silahsızlandırılması ve askerden arındırılması koşulları yerine getirilmiyor. Böylece Rusya'ya şantaj yapmaya çalışıyorlar. ‘İsviçre'deki konferansa Batı'nın şartlarına göre katılmazsanız, size sayısız felaket yaşatırız’ demek istiyorlar” ifadelerini kullandı.Uzman, Amerikalıların hedeflerine ulaşmak için kendilerini Ukraynalıların arkasına gizlediklerini belirtirken, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:Uzman, ABD'nin peşinde olduğu gerçek hedefe dikkat çekerken, ABD ve diğer Batılı ülkelerin uzun menzilli füzelerle vuranların kendileri olmadığını söylediğini, bunun arkasında Ukraynalıların olduğunu söylediklerini kaydetti.Artamonov, Batı ülkelerinin böyle söyleyerek Ukraynalı ‘holiganların’ her türlü nesneyi vurabileceğini ima ettiklerine vurgu yaptığı konuşmasını, “Yarın böyle bir füze, Allah korusun, bir anaokulunu vurursa, ki vuracak, kiminle uğraştığımızı biliyoruz. Amerikalılar sütten çıkmış ak kaşık gibi davranarak, ‘Bizim bununla bir ilgimiz yok, biz sadece sınır noktalarını vurma izni verdik, füzelerimiz son derece hassas, vuran Ukraynalılardı’ diyecek” diye sürdürdü.Belgorod saldırılarından sorumlu ABD'li komutanın adı Antonio AgustoRus uzman, gayretli Amerikan askeri liderlerinin sivil hedefleri vurmaya çalışacağını da dikkat çektiği değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyorRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/italyadan-ukraynaya-asker-gondermeyi-planlayan-macrona-tavsiye-migferini-de-al-git-1084489646.html

ukrayna

abd

washington dc

rusya

belgorod

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Tatiana Şuvalova https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

Tatiana Şuvalova https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatiana Şuvalova https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, nato, abd, joe biden, washington dc, rusya, rus ordusu, belgorod