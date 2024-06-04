https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/israil-ordusu-gazze-seridindeki-zehra-kentine-girdi-1084491365.html
İsrail ordusu, Gazze'deki Zehra kentine girdi
İsrail ordusu, Gazze'deki Zehra kentine girdi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısında yer alan Zehra kentine zırhlı araçlarla girdi. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T13:39+0300
2024-06-04T13:39+0300
2024-06-04T13:39+0300
israil- filistin çatışması
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israil ordusu (idf)
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gazze şeridi
ortadoğu
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Bölgedeki gazetecilerin aktardığı bilgiye göre İsrail askeri araçları, Zehra kentinin batı kesiminde sınırlı şekilde ilerlerken, İsrail ordusu, kente ilerlediği sırada ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısını roketlerle hedef aldı; makineli tüfeklerle yoğun ateş açtı.Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'ne de gün içinde zırhlı araçlarla giren İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentinin doğu kesimlerine de ilerlemişti.Can kayıpları 37 bin’e doğru gidiyorFilistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in 242 gündür saldırdığı Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 550’ye, yaralananların sayısı ise 82 bin 959’a yükseldiği belirtildi.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 479 Filistinli öldürüldü, 82 bin 777 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/hizbullahtan-israile-buyuk-saldiri-yangin-sondurulemiyor-1084481690.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım
İsrail ordusu, Gazze'deki Zehra kentine girdi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısında yer alan Zehra kentine zırhlı araçlarla girdi.
Bölgedeki gazetecilerin aktardığı bilgiye göre İsrail askeri araçları, Zehra kentinin batı kesiminde sınırlı şekilde ilerlerken, İsrail ordusu, kente ilerlediği sırada ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısını roketlerle hedef aldı; makineli tüfeklerle yoğun ateş açtı.
Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'ne de gün içinde zırhlı araçlarla giren İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentinin doğu kesimlerine de ilerlemişti.
Can kayıpları 37 bin’e doğru gidiyor
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in 242 gündür saldırdığı Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 550’ye, yaralananların sayısı ise 82 bin 959’a yükseldiği belirtildi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 479 Filistinli öldürüldü, 82 bin 777 kişi yaralandı.