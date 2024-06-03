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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/szijjarto-ab-politikacilari-sorumluluktan-kacmak-icin-ukraynadaki-basarisizligi-kabul-etmiyor-1084458511.html
Szijjarto: AB politikacıları sorumluluktan kaçmak için Ukrayna'daki başarısızlığı kabul etmiyor
Szijjarto: AB politikacıları sorumluluktan kaçmak için Ukrayna'daki başarısızlığı kabul etmiyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) politikacılarının sorumluluktan kaçmak için Ukrayna stratejisinin başarısız olduğunu kabul... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T13:05+0300
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Szijjarto, Belarus’un ONT televizyonuna açıklamasında, “Avrupalı politikacılar sorumluluktan kaçınmak istiyor. Çünkü Brüksel’in Ukrayna’daki savaşa yönelik politikasının başarısızlığı felsefi bir iddia değil. Bu bir gerçek” ifadesini kullandı.Bu başarısızlığın “sıradan insanların yaşamı üzerinde hissedilir etkisi” olduğunu kaydeden Macar diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:Brüksel’in, karar alıcıları üzerinde dış baskı oluşturacak bir şey yaşanmadığı sürece dış politika yaklaşımını değiştirmeyeceğini kaydeden Szijjarto, demecini, “Bu şeylerden biri Avrupa parlamentosu seçimleri olabilir. Sağ kanat, savaş yanlısı siyaset yönünde kayma olursa, vatansever ya da bağımsız partiler yeni güç kazanırsa, iktidara gelirlerse, Avrupa parlamentosunda daha fazla yer alırlarsa, bu Brüksel’in savaşa ilişkin politikasının değişmesi gerektiği anlamına gelir” ifadeleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/ukraynalilarin-aklindaki-en-buyuk-soru-kievin-aldigi-yardimlar-nereye-gidiyor-1084449438.html
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macaristan, ukrayna, peter szijjarto, avrupa, avrupa birliği, belarus, rusya
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Szijjarto: AB politikacıları sorumluluktan kaçmak için Ukrayna'daki başarısızlığı kabul etmiyor

13:05 03.06.2024
© AP Photo / John MinchilloMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / John Minchillo
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) politikacılarının sorumluluktan kaçmak için Ukrayna stratejisinin başarısız olduğunu kabul etmeyi reddettiğini belirtti.
Szijjarto, Belarus’un ONT televizyonuna açıklamasında, “Avrupalı politikacılar sorumluluktan kaçınmak istiyor. Çünkü Brüksel’in Ukrayna’daki savaşa yönelik politikasının başarısızlığı felsefi bir iddia değil. Bu bir gerçek” ifadesini kullandı.
Bu başarısızlığın “sıradan insanların yaşamı üzerinde hissedilir etkisi” olduğunu kaydeden Macar diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Avrupalı politikacılar yanlış strateji izlediklerini kabul ederlerse insanlar sorular sormaya başlar. Tamam, hangi politikacılar bu çözümlere destek verdi? Motivasyonları neydi? Sonuçları nelerdir ve hangi sorumluluğu üstlenmeleri gerekir? Bunlar gerçek sorular. Tam da bu yüzden Avrupalı politikacılar sorumluluktan kaçmak istiyor. Bu nedenle mevcut stratejinin başarısız olduğunu kabul etmeye hazır değiller.

Brüksel’in, karar alıcıları üzerinde dış baskı oluşturacak bir şey yaşanmadığı sürece dış politika yaklaşımını değiştirmeyeceğini kaydeden Szijjarto, demecini, “Bu şeylerden biri Avrupa parlamentosu seçimleri olabilir. Sağ kanat, savaş yanlısı siyaset yönünde kayma olursa, vatansever ya da bağımsız partiler yeni güç kazanırsa, iktidara gelirlerse, Avrupa parlamentosunda daha fazla yer alırlarsa, bu Brüksel’in savaşa ilişkin politikasının değişmesi gerektiği anlamına gelir” ifadeleriyle sonlandırdı.
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