https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/szijjarto-ab-politikacilari-sorumluluktan-kacmak-icin-ukraynadaki-basarisizligi-kabul-etmiyor-1084458511.html

Szijjarto: AB politikacıları sorumluluktan kaçmak için Ukrayna'daki başarısızlığı kabul etmiyor

Szijjarto: AB politikacıları sorumluluktan kaçmak için Ukrayna'daki başarısızlığı kabul etmiyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) politikacılarının sorumluluktan kaçmak için Ukrayna stratejisinin başarısız olduğunu kabul... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T13:05+0300

2024-06-03T13:05+0300

2024-06-03T13:05+0300

ukrayna krizi

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Szijjarto, Belarus’un ONT televizyonuna açıklamasında, “Avrupalı politikacılar sorumluluktan kaçınmak istiyor. Çünkü Brüksel’in Ukrayna’daki savaşa yönelik politikasının başarısızlığı felsefi bir iddia değil. Bu bir gerçek” ifadesini kullandı.Bu başarısızlığın “sıradan insanların yaşamı üzerinde hissedilir etkisi” olduğunu kaydeden Macar diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:Brüksel’in, karar alıcıları üzerinde dış baskı oluşturacak bir şey yaşanmadığı sürece dış politika yaklaşımını değiştirmeyeceğini kaydeden Szijjarto, demecini, “Bu şeylerden biri Avrupa parlamentosu seçimleri olabilir. Sağ kanat, savaş yanlısı siyaset yönünde kayma olursa, vatansever ya da bağımsız partiler yeni güç kazanırsa, iktidara gelirlerse, Avrupa parlamentosunda daha fazla yer alırlarsa, bu Brüksel’in savaşa ilişkin politikasının değişmesi gerektiği anlamına gelir” ifadeleriyle sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/ukraynalilarin-aklindaki-en-buyuk-soru-kievin-aldigi-yardimlar-nereye-gidiyor-1084449438.html

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macaristan, ukrayna, peter szijjarto, avrupa, avrupa birliği, belarus, rusya