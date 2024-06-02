https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/israil-lubnanin-guneyine-saldirdi-2-sivil-oldu-1084433727.html

İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı: 2 sivil öldü

İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı: 2 sivil öldü

Sputnik Türkiye

Gazze'deki askeri operasyonunu sürdüren İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Hola beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 sivil yaşamını... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T13:58+0300

2024-06-02T13:58+0300

2024-06-02T13:58+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

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soykırım

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İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Hola beldesinde bir eve düzenlediği saldırı sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi.Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, güneydeki Hamamir bölgesinde bir evin İsrail saldırısında hedef alınması sonucu iki kişi can verirken, ölenlerin sivil ve civar köylerde süt satıcılığı yaptığı kaydedildi.Bu arada Yarin, Nakura ve Dahira beldelerinin çevrelerinin topçu ateşiyle vurulduğu ve Ayta eş-Şaab beldesine ağır makineli tüfeklerle ateş açıldığı aktarıldı.Öte yandan, İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 3 karargaha saldırılar düzenlendiği duyuruldu.Saldırılarda güneydeki, Beyt Cubeyl'de askeri bir binanın yanı sıra, Kana ve Beraşiyt bölgelerinde Hizbullah'ın yönetim karargahlarının vurulduğu ifade edildi.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırının gece saatlerinde Bekaa bölgesine gerçekleştirildiğini belirtti.Adraee, saldırının İsrail'e ait bir insansız hava aracının Lübnan hava sahasında uçuşu sırasında düşürülmesine karşılık düzenlendiğini kaydetti.Söz konusu saldırılar hakkında Hizbullah'tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.Gazze'de can kaybı 36 bin 439'a yükseldiGazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 240 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak, 36 bin 439'a yükseldi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 yeni katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 60 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 220 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 439'a, yaralı sayısının 82 bin 627'ye yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/macron-gazzedeki-savas-sona-ermeli-1084415369.html

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