https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-2-ukrayna-ihasi-engellendi-1084409237.html
Rus hava savunması 5 Ukrayna İHA’sı engelledi
Rus hava savunması 5 Ukrayna İHA’sı engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Belgorod ve Bryansk bölgelerinde toplamda 5 insansız hava aracını (İHA) tespit ederek engellediği belirtildi. 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T10:16+0300
2024-06-01T10:16+0300
2024-06-01T12:26+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/emekli-tumamiral-cem-gurdeniz-ukraynanin-18-yasindakileri-askere-almasi-felaket-olur-1084396106.html
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Rus hava savunması 5 Ukrayna İHA’sı engelledi
10:16 01.06.2024 (güncellendi: 12:26 01.06.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Belgorod ve Bryansk bölgelerinde toplamda 5 insansız hava aracını (İHA) tespit ederek engellediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.
Görev başındaki hava savunma güçleri, Belgorod bölgesinde 4 ve Bryansk bölgesinde bir Ukrayna İHA’sını imha etti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.