https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-2-ukrayna-ihasi-engellendi-1084409237.html

Rus hava savunması 5 Ukrayna İHA’sı engelledi

Rus hava savunması 5 Ukrayna İHA’sı engelledi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Belgorod ve Bryansk bölgelerinde toplamda 5 insansız hava aracını (İHA) tespit ederek engellediği belirtildi. 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T10:16+0300

2024-06-01T10:16+0300

2024-06-01T12:26+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/emekli-tumamiral-cem-gurdeniz-ukraynanin-18-yasindakileri-askere-almasi-felaket-olur-1084396106.html

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