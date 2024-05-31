https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/meterolojiden-kavurucu-sicak-uyarisi-bazi-sehirlerde-hava-36-dereceye-cikacak--1084397126.html

Meterolojiden kavurucu sıcak uyarısı: Bazı şehirlerde hava 36 dereceye çıkacak

Meterolojiden kavurucu sıcak uyarısı: Bazı şehirlerde hava 36 dereceye çıkacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak hava uyarısı yaptı. Düzce’de hava sıcaklığının 36 dereceye çıkması bekleniyor. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T18:58+0300

2024-05-31T18:58+0300

2024-05-31T18:58+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların yükseleceği uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca Ülkemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda Yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak artacağı ve hafta ortasına kadar Bölgemizde 4 ila 8 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir" açıklaması yapıldı. Birçok şehirde 30 derecenin üstüne çıkacak Meterolojinin açıklamasının devamı şöyle: Sıcaklıkların 31 Mayıs 2024 16.40 – 5 Haziran 2024 23.59 tarihleri arasında geçerli olması bekleniyor.

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