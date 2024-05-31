https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/meterolojiden-kavurucu-sicak-uyarisi-bazi-sehirlerde-hava-36-dereceye-cikacak--1084397126.html
Meterolojiden kavurucu sıcak uyarısı: Bazı şehirlerde hava 36 dereceye çıkacak
Meterolojiden kavurucu sıcak uyarısı: Bazı şehirlerde hava 36 dereceye çıkacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak hava uyarısı yaptı. Düzce’de hava sıcaklığının 36 dereceye çıkması bekleniyor. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T18:58+0300
2024-05-31T18:58+0300
2024-05-31T18:58+0300
yaşam
meteoroloji
sıcak
sıcak hava
türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların yükseleceği uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca Ülkemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda Yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak artacağı ve hafta ortasına kadar Bölgemizde 4 ila 8 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir" açıklaması yapıldı. Birçok şehirde 30 derecenin üstüne çıkacak Meterolojinin açıklamasının devamı şöyle: Sıcaklıkların 31 Mayıs 2024 16.40 – 5 Haziran 2024 23.59 tarihleri arasında geçerli olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/fenerbahceden-ismail-kartal-mesaji-her-sey-icin-tesekkurler--1084396584.html
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sıcak hava, hava durumu, sıcak, türkiye, meteoroloji
sıcak hava, hava durumu, sıcak, türkiye, meteoroloji
Meterolojiden kavurucu sıcak uyarısı: Bazı şehirlerde hava 36 dereceye çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak hava uyarısı yaptı. Düzce’de hava sıcaklığının 36 dereceye çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların yükseleceği uyarısı yaptı.
Yapılan uyarıda “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca Ülkemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda Yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak artacağı ve hafta ortasına kadar Bölgemizde 4 ila 8 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir" açıklaması yapıldı.
Birçok şehirde 30 derecenin üstüne çıkacak
Meterolojinin açıklamasının devamı şöyle:
Önümüzdeki günlerde bölgemizdeki illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Kırıkkale 30-34, Çankırı 30-34, Bolu 29-32, Karabük 29-32, Düzce 32-36, Zonguldak 26-27 ve Bartın 31-34 aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Sıcaklıkların 31 Mayıs 2024 16.40 – 5 Haziran 2024 23.59 tarihleri arasında geçerli olması bekleniyor.