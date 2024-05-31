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Kremlin: Trump'ın suçlu bulunması, siyasi rakiplerin saf dışı bırakılmasıdır
Kremlin: Trump'ın suçlu bulunması, siyasi rakiplerin saf dışı bırakılmasıdır
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 'sus payı' davasında suçlu bulunmasını siyasi bir hamle olarak niteleyerek, "ABD'deki siyasi... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T15:34+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, New York’taki 'sus payı' davasında suçlu bulunması konusunda fazla yorum yapmak istemediklerini vurgulayan Peskov, "Dışarıdan bizim mahkemelerimizin kararları hakkında konuşmalarından hoşlanmıyoruz. Biz de üçüncü ülkelerdeki kararlar hakkında yorum yapmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.Peskov, Trump konusunda siyasi bir müdahalenin söz konusu olduğunu belirterek, “Oradaki siyasi rakiplerin meşru ve gayri meşru yollarla saf dışı bırakıldığı açıktır” ifadesini kullandı.'ABD silahlarını Rus topraklarını vurmak için kullanıldığını zaten biliyoruz'ABD'nin Ukrayna'ya Amerikan menşeli bazı silahları Rusya'da kullanma izni verdiğine yönelik iddiaları da değerlendiren Peskov, "Amerikan silahlarının zaten Rus topraklarında saldırı teşebbüsleri için kullanıldığını biliyoruz. Bu, ABD'nin çatışmalara nasıl katıldığına dair etkili bir kanıttan daha fazlasıdır" dedi.
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Kremlin: Trump'ın suçlu bulunması, siyasi rakiplerin saf dışı bırakılmasıdır

15:34 31.05.2024 (güncellendi: 15:40 31.05.2024)
© Sputnik / Павел БедняковKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Kremlin Sözcüsü Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 'sus payı' davasında suçlu bulunmasını siyasi bir hamle olarak niteleyerek, "ABD'deki siyasi rakiplerin meşru ve gayri meşru yollarla saf dışı bırakıldığı açıktır" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, New York’taki 'sus payı' davasında suçlu bulunması konusunda fazla yorum yapmak istemediklerini vurgulayan Peskov, "Dışarıdan bizim mahkemelerimizin kararları hakkında konuşmalarından hoşlanmıyoruz. Biz de üçüncü ülkelerdeki kararlar hakkında yorum yapmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Peskov, Trump konusunda siyasi bir müdahalenin söz konusu olduğunu belirterek, “Oradaki siyasi rakiplerin meşru ve gayri meşru yollarla saf dışı bırakıldığı açıktır” ifadesini kullandı.

'ABD silahlarını Rus topraklarını vurmak için kullanıldığını zaten biliyoruz'

ABD'nin Ukrayna'ya Amerikan menşeli bazı silahları Rusya'da kullanma izni verdiğine yönelik iddiaları da değerlendiren Peskov, "Amerikan silahlarının zaten Rus topraklarında saldırı teşebbüsleri için kullanıldığını biliyoruz. Bu, ABD'nin çatışmalara nasıl katıldığına dair etkili bir kanıttan daha fazlasıdır" dedi.
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
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ABD tarihinde bir ilk: Trump 'sus payı' davasında suçlu bulundu
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