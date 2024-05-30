https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/mehmet-simsek-dis-ticaret-acigi-gecici-artti-bu-durum-cari-aciga-da-yansiyacak-1084345689.html
Mehmet Şimşek: Dış ticaret açığı geçici arttı, bu durum cari açığa da yansıyacak
Mehmet Şimşek: Dış ticaret açığı geçici arttı, bu durum cari açığa da yansıyacak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret açığı rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, durumun geçici olduğunu vurguladı. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T12:13+0300
2024-05-30T12:13+0300
2024-05-30T12:13+0300
ekonomi
mehmet şimşek
son dakika
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret açığı rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, durumun geçici olduğunu vurguladı.
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mehmet şimşek, son dakika, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, son dakika, hazine ve maliye bakanlığı
Mehmet Şimşek: Dış ticaret açığı geçici arttı, bu durum cari açığa da yansıyacak
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret açığı rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, durumun geçici olduğunu vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret açığı rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, durumun geçici olduğunu vurguladı.
"Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak. Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz. Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek."