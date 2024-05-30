https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/israil-ordusu-gazze-ve-bati-seriada-3-askerini-kaybetti-1084335367.html

İsrail ordusu, Gazze ve Batı Şeria'da 3 askerini kaybetti

İsrail ordusu, Gazze ve Batı Şeria'da 3 askerini kaybetti

Sputnik Türkiye

Gazze saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine doğru genişleten İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 askerinin daha... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T09:35+0300

2024-05-30T09:35+0300

2024-05-30T09:36+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

batı şeria

soykırım

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İsrail ordusunun, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Paraşütçü Tugayı'na bağlı 101. Tabur'dan Çavuş Yedidya Azugi'nin (21) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir, güneyindeki çatışmalarda da 2 İsrail askerinin ağır yaralandığı aktarıldı.Açıklamada, Kfir Tugayı'na bağlı Nachshon Taburu'ndan Çavuş Eliya Hillel (20) ile Çavuş Diego Shvisha Harsaj'ın Batı Şeria'da ‘operasyonel bir faaliyet’ sırasında öldüğü kaydedildi.Times Of Israel gazetesinin haberinde, işgal altında Batı Şeria'da ölen askerlerin ise Nablus yakınlarında araçla ezme saldırısı sonrası ağır yaralandıktan sonra öldükleri ifade edildi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 291'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 642'ye yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/israilden-suriyeye-saldiri-bir-cocuk-hayatini-kaybetti-10-yarali-1084328865.html

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israil-filistin, israil, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, batı şeria, soykırım