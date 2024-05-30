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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/israil-ordusu-gazze-ve-bati-seriada-3-askerini-kaybetti-1084335367.html
İsrail ordusu, Gazze ve Batı Şeria'da 3 askerini kaybetti
İsrail ordusu, Gazze ve Batı Şeria'da 3 askerini kaybetti
Sputnik Türkiye
Gazze saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine doğru genişleten İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 askerinin daha... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T09:35+0300
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israil- filistin çatışması
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batı şeria
soykırım
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İsrail ordusunun, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Paraşütçü Tugayı'na bağlı 101. Tabur'dan Çavuş Yedidya Azugi'nin (21) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir, güneyindeki çatışmalarda da 2 İsrail askerinin ağır yaralandığı aktarıldı.Açıklamada, Kfir Tugayı'na bağlı Nachshon Taburu'ndan Çavuş Eliya Hillel (20) ile Çavuş Diego Shvisha Harsaj'ın Batı Şeria'da ‘operasyonel bir faaliyet’ sırasında öldüğü kaydedildi.Times Of Israel gazetesinin haberinde, işgal altında Batı Şeria'da ölen askerlerin ise Nablus yakınlarında araçla ezme saldırısı sonrası ağır yaralandıktan sonra öldükleri ifade edildi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 291'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 642'ye yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/israilden-suriyeye-saldiri-bir-cocuk-hayatini-kaybetti-10-yarali-1084328865.html
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israil-filistin, israil, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, batı şeria, soykırım
israil-filistin, israil, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, batı şeria, soykırım

İsrail ordusu, Gazze ve Batı Şeria'da 3 askerini kaybetti

09:35 30.05.2024 (güncellendi: 09:36 30.05.2024)
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail ordusu tank Gazze Şeridi
İsrail ordusu tank Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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Gazze saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine doğru genişleten İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 askerinin daha öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusunun, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Paraşütçü Tugayı'na bağlı 101. Tabur'dan Çavuş Yedidya Azugi'nin (21) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir, güneyindeki çatışmalarda da 2 İsrail askerinin ağır yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada, Kfir Tugayı'na bağlı Nachshon Taburu'ndan Çavuş Eliya Hillel (20) ile Çavuş Diego Shvisha Harsaj'ın Batı Şeria'da ‘operasyonel bir faaliyet’ sırasında öldüğü kaydedildi.
Times Of Israel gazetesinin haberinde, işgal altında Batı Şeria'da ölen askerlerin ise Nablus yakınlarında araçla ezme saldırısı sonrası ağır yaralandıktan sonra öldükleri ifade edildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 291'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 642'ye yükseldi.
Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
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