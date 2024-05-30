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9 il için sarı kod verildi, gök gürültülü sağanak bekleniyor: Valilik de saat vererek uyardı
9 il için sarı kod verildi, gök gürültülü sağanak bekleniyor: Valilik de saat vererek uyardı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin 'sarı' kod ile uyardığı 9 ilde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T09:30+0300
2024-05-30T09:30+0300
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istanbul hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
ankara
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Karaman dışında), Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sinop ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıkları nasıl?Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, Trakya kesimlerinde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre; Öğle saatlerinden itibaren Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, öğle saaatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu İSTANBUL °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu KOCAELİ °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutluEge: Parçalı ve az bulutlu, öğle saaatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 26°C Parçalı ve az bulutluAkdeniz Bölgesi: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. BURDUR °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas ve Karaman dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutluAnkara Valiliği uyardıAnkara'da bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın saat 13.00'ten ertesi gün saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.Yağışın kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.Batı Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Bolu'nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. BOLU °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. KASTAMONU °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. SİNOP °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 23°C Parçalı ve çok bulutluOrta ve Doğu Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. ORDU °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu,Doğu Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında rüzgârın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 30°C Parçalı bulutlu VAN °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
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9 il için sarı kod verildi, gök gürültülü sağanak bekleniyor: Valilik de saat vererek uyardı

09:30 30.05.2024
© İHA / AHMET AKBUĞAkuvvetli yağış - sağanak yağmur
kuvvetli yağış - sağanak yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© İHA / AHMET AKBUĞA
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Meteoroloji'nin 'sarı' kod ile uyardığı 9 ilde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Karaman dışında), Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sinop ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları nasıl?

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, Trakya kesimlerinde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Öğle saatlerinden itibaren Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, öğle saaatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu İSTANBUL °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu KOCAELİ °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
Ege: Parçalı ve az bulutlu, öğle saaatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. BURDUR °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas ve Karaman dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Ankara Valiliği uyardı

Ankara'da bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın saat 13.00'ten ertesi gün saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Yağışın kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Batı Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Bolu'nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. BOLU °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. KASTAMONU °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. SİNOP °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. ORDU °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu,
Doğu Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında rüzgârın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 30°C Parçalı bulutlu VAN °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
kuvvetli yağış - sağanak yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı: Sağanak ve kar geri geliyor
17 Mayıs, 07:44
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