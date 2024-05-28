https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/rus-hava-savunma-gucleri-3-ukrayna-ihasini-engelledi-1084272252.html

Rus hava savunma güçleri 3 Ukrayna İHA’sını engelledi

Rus hava savunma güçleri 3 Ukrayna İHA’sını engelledi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin iki bölgesinde Ukrayna ordusunun 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T11:28+0300

2024-05-28T11:28+0300

2024-05-28T11:28+0300

ukrayna krizi

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rus ordusu

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Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin iki bölgesinde Ukrayna ordusunun 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Bakanlık, görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin biri Kursk bölgesinde, ikisi de Belgorod bölgesinde toplam 3 İHA imha ettiğini kaydetti.Aynı zamanda Ukrayna ordusunun, Herson bölgesinde bulunan Dinyeper nehrinin sol kıyısındaki 10 yerleşim birimine 68 saldırı düzenlediği aktarıldı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ukrayna-ordusu-luganska-yasakli-misket-bombalari-ile-fuze-saldirisi-duzenledi-1084257886.html

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