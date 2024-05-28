https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/rus-hava-savunma-gucleri-3-ukrayna-ihasini-engelledi-1084272252.html
Rus hava savunma güçleri 3 Ukrayna İHA’sını engelledi
Rus hava savunma güçleri 3 Ukrayna İHA’sını engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin iki bölgesinde Ukrayna ordusunun 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T11:28+0300
2024-05-28T11:28+0300
2024-05-28T11:28+0300
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rusya savunma bakanlığı
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hava savunma
hava savunma sistemi
insansız hava aracı (iha)
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Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin iki bölgesinde Ukrayna ordusunun 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Bakanlık, görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin biri Kursk bölgesinde, ikisi de Belgorod bölgesinde toplam 3 İHA imha ettiğini kaydetti.Aynı zamanda Ukrayna ordusunun, Herson bölgesinde bulunan Dinyeper nehrinin sol kıyısındaki 10 yerleşim birimine 68 saldırı düzenlediği aktarıldı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ukrayna-ordusu-luganska-yasakli-misket-bombalari-ile-fuze-saldirisi-duzenledi-1084257886.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu
Rus hava savunma güçleri 3 Ukrayna İHA’sını engelledi
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin iki bölgesinde Ukrayna ordusunun 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin iki bölgesinde Ukrayna ordusunun 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Bakanlık, görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin biri Kursk bölgesinde, ikisi de Belgorod bölgesinde toplam 3 İHA imha ettiğini kaydetti.
Aynı zamanda Ukrayna ordusunun, Herson bölgesinde bulunan Dinyeper nehrinin sol kıyısındaki 10 yerleşim birimine 68 saldırı düzenlediği aktarıldı.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları püskürtüyor.