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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/rus-hava-savunma-gucleri-3-ukrayna-ihasini-engelledi-1084272252.html
Rus hava savunma güçleri 3 Ukrayna İHA’sını engelledi
Rus hava savunma güçleri 3 Ukrayna İHA’sını engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin iki bölgesinde Ukrayna ordusunun 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T11:28+0300
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ukrayna krizi
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rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
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Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin iki bölgesinde Ukrayna ordusunun 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Bakanlık, görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin biri Kursk bölgesinde, ikisi de Belgorod bölgesinde toplam 3 İHA imha ettiğini kaydetti.Aynı zamanda Ukrayna ordusunun, Herson bölgesinde bulunan Dinyeper nehrinin sol kıyısındaki 10 yerleşim birimine 68 saldırı düzenlediği aktarıldı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ukrayna-ordusu-luganska-yasakli-misket-bombalari-ile-fuze-saldirisi-duzenledi-1084257886.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu

Rus hava savunma güçleri 3 Ukrayna İHA’sını engelledi

11:28 28.05.2024
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin iki bölgesinde Ukrayna ordusunun 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin iki bölgesinde Ukrayna ordusunun 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Bakanlık, görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin biri Kursk bölgesinde, ikisi de Belgorod bölgesinde toplam 3 İHA imha ettiğini kaydetti.
Aynı zamanda Ukrayna ordusunun, Herson bölgesinde bulunan Dinyeper nehrinin sol kıyısındaki 10 yerleşim birimine 68 saldırı düzenlediği aktarıldı.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları püskürtüyor.
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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Ukrayna ordusu Lugansk’a yasaklı misket bombaları ile füze saldırısı düzenledi
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