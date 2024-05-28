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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/fransanin-ap-milletvekili-adaylari-ukraynaya-rusyayi-vurmak-icin-silah-verme-fikrini-reddetti-1084275077.html
Fransa’nın AP milletvekili adayları, Ukrayna’ya Rusya’yı vurmak için silah verme fikrini reddetti
Fransa’nın AP milletvekili adayları, Ukrayna’ya Rusya’yı vurmak için silah verme fikrini reddetti
Sputnik Türkiye
Fransa’nın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde liste başı olan bazı adaylar, televizyon programında, Avrupa’nın Ukrayna’ya Rusya topraklarının derinliklerine... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T12:43+0300
2024-05-28T12:43+0300
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Fransa’daki Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Jordan Bardella, BFMTV televizyonunun yayınladığı tartışma programı sırasında, “Rusya topraklarını doğrudan vurabilecek füzeleri gönderme olasılığını soruyorsunuz. Ben buna karşıyım. Avrupa liderlerinin büyük kısmı da öyle” diyerek gerilimin tırmandırılmasına karşı olduğunu kaydetti.Boyun Eğmeyen Fransa Partisi’nin adayı Manon Aubry de gerilimin tırmanmasından ve iki nükleer güç olan Fransa ve Rusya arasında savaş çıkmasından korktuğunu dile getirdi.Yeniden Fetih Partisi’nin adayı Marion Marechal ise Ukrayna’ya destek vermenin ‘onun yerine savaşmak’ anlamına gelmediğine vurgu yaparken, programda karşı görüşler de dile getirildi.Yeşil ekonomiye geçişi destekleyen Avrupa Ekolojist Partisi adayı Marie Toussaint, Avrupa Birliği’ni Ukrayna’ya desteği artırmaya çağırarak Rusya topraklarındaki askeri altyapıya saldırı düzenlenmesi fikrine karşı olmadığını kaydetti.Sosyalist aday Raphaël Glucksmann, Ukrayna ordusuna “istediğini verme” çağrısında bulundu.Daha önce ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e Kiev’e Amerikan silahıyla Rusya topraklarındaki hedefleri vurma yasağını kaldırma çağrısında bulunarak Ukrayna’ya verilen ATACMS füzelerinin ulaşabileceği bölgenin işaret edildiği Rusya haritasını göstermişti.ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner liderliğindeki bir grup Kongre üyesi, Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerle Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlemesine izin verme çağrısında bulunmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kongre’de gerilimi kışkırtmak isteyen kişilerin bulunduğunu söylemişti. Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, bu tür çağrıların akılsızca olduğunu ve ABD’yi çatışmanın içine çekebileceğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ab-kievin-rusyayi-batidan-yollanan-silahlarla-vurmasini-gorusecek-1084269443.html
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avrupa parlamentosu (ap), fransa, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, askeri operasyon, avrupa, avrupa birliği
avrupa parlamentosu (ap), fransa, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, askeri operasyon, avrupa, avrupa birliği

Fransa’nın AP milletvekili adayları, Ukrayna’ya Rusya’yı vurmak için silah verme fikrini reddetti

12:43 28.05.2024
© AP Photo / Jean-Francois BadiasAvrupa Parlamentosu (AP)
Avrupa Parlamentosu (AP) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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Fransa’nın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde liste başı olan bazı adaylar, televizyon programında, Avrupa’nın Ukrayna’ya Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenleyebilmesi için gereken füzeleri sağlama fikrine karşı çıktı.
Fransa’daki Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Jordan Bardella, BFMTV televizyonunun yayınladığı tartışma programı sırasında, “Rusya topraklarını doğrudan vurabilecek füzeleri gönderme olasılığını soruyorsunuz. Ben buna karşıyım. Avrupa liderlerinin büyük kısmı da öyle” diyerek gerilimin tırmandırılmasına karşı olduğunu kaydetti.
Boyun Eğmeyen Fransa Partisi’nin adayı Manon Aubry de gerilimin tırmanmasından ve iki nükleer güç olan Fransa ve Rusya arasında savaş çıkmasından korktuğunu dile getirdi.
Yeniden Fetih Partisi’nin adayı Marion Marechal ise Ukrayna’ya destek vermenin ‘onun yerine savaşmak’ anlamına gelmediğine vurgu yaparken, programda karşı görüşler de dile getirildi.
Yeşil ekonomiye geçişi destekleyen Avrupa Ekolojist Partisi adayı Marie Toussaint, Avrupa Birliği’ni Ukrayna’ya desteği artırmaya çağırarak Rusya topraklarındaki askeri altyapıya saldırı düzenlenmesi fikrine karşı olmadığını kaydetti.
Sosyalist aday Raphaël Glucksmann, Ukrayna ordusuna “istediğini verme” çağrısında bulundu.
Daha önce ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e Kiev’e Amerikan silahıyla Rusya topraklarındaki hedefleri vurma yasağını kaldırma çağrısında bulunarak Ukrayna’ya verilen ATACMS füzelerinin ulaşabileceği bölgenin işaret edildiği Rusya haritasını göstermişti.
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner liderliğindeki bir grup Kongre üyesi, Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerle Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlemesine izin verme çağrısında bulunmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kongre’de gerilimi kışkırtmak isteyen kişilerin bulunduğunu söylemişti. Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, bu tür çağrıların akılsızca olduğunu ve ABD’yi çatışmanın içine çekebileceğini dile getirmişti.
AB Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
Ukrayna krizi
AB, Kiev'in Rusya’yı Batı’dan yollanan silahlarla vurmasını görüşecek
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