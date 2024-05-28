https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/fransanin-ap-milletvekili-adaylari-ukraynaya-rusyayi-vurmak-icin-silah-verme-fikrini-reddetti-1084275077.html

Fransa’nın AP milletvekili adayları, Ukrayna’ya Rusya’yı vurmak için silah verme fikrini reddetti

Fransa’nın AP milletvekili adayları, Ukrayna’ya Rusya’yı vurmak için silah verme fikrini reddetti

Sputnik Türkiye

Fransa’nın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde liste başı olan bazı adaylar, televizyon programında, Avrupa’nın Ukrayna’ya Rusya topraklarının derinliklerine... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T12:43+0300

2024-05-28T12:43+0300

2024-05-28T12:43+0300

ukrayna krizi

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Fransa’daki Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Jordan Bardella, BFMTV televizyonunun yayınladığı tartışma programı sırasında, “Rusya topraklarını doğrudan vurabilecek füzeleri gönderme olasılığını soruyorsunuz. Ben buna karşıyım. Avrupa liderlerinin büyük kısmı da öyle” diyerek gerilimin tırmandırılmasına karşı olduğunu kaydetti.Boyun Eğmeyen Fransa Partisi’nin adayı Manon Aubry de gerilimin tırmanmasından ve iki nükleer güç olan Fransa ve Rusya arasında savaş çıkmasından korktuğunu dile getirdi.Yeniden Fetih Partisi’nin adayı Marion Marechal ise Ukrayna’ya destek vermenin ‘onun yerine savaşmak’ anlamına gelmediğine vurgu yaparken, programda karşı görüşler de dile getirildi.Yeşil ekonomiye geçişi destekleyen Avrupa Ekolojist Partisi adayı Marie Toussaint, Avrupa Birliği’ni Ukrayna’ya desteği artırmaya çağırarak Rusya topraklarındaki askeri altyapıya saldırı düzenlenmesi fikrine karşı olmadığını kaydetti.Sosyalist aday Raphaël Glucksmann, Ukrayna ordusuna “istediğini verme” çağrısında bulundu.Daha önce ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e Kiev’e Amerikan silahıyla Rusya topraklarındaki hedefleri vurma yasağını kaldırma çağrısında bulunarak Ukrayna’ya verilen ATACMS füzelerinin ulaşabileceği bölgenin işaret edildiği Rusya haritasını göstermişti.ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner liderliğindeki bir grup Kongre üyesi, Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerle Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlemesine izin verme çağrısında bulunmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kongre’de gerilimi kışkırtmak isteyen kişilerin bulunduğunu söylemişti. Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, bu tür çağrıların akılsızca olduğunu ve ABD’yi çatışmanın içine çekebileceğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ab-kievin-rusyayi-batidan-yollanan-silahlarla-vurmasini-gorusecek-1084269443.html

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