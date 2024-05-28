https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bakan-yerlikayadan-mhp-genel-baskani-bahceliye-ziyaret-1084287274.html
Bakan Yerlikaya'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
Bakan Yerlikaya'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T17:36+0300
2024-05-28T17:36+0300
2024-05-28T17:36+0300
politika
ali yerlikaya
devlet bahçeli
ziyaret
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ettiAlınan bilgiye göre Yerlikaya, Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Görüşmenin nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bakan-simsek-risk-primimizi-gosteren-cds-son-4-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1084283353.html
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ali yerlikaya, devlet bahçeli, ziyaret
ali yerlikaya, devlet bahçeli, ziyaret
Bakan Yerlikaya'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Alınan bilgiye göre Yerlikaya, Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Görüşmenin nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.