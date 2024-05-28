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AB, Suriye'ye yönelik yaptırımlarını uzattı
AB, Suriye'ye yönelik yaptırımlarını uzattı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB), Brüksel'de düzenlediği Suriye konulu toplantısında konuşan ‘Suriye halkının hala acı çekmeye devam ettiğini’ hatırlatan Dış İlişkiler ve... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T14:34+0300
2024-05-28T14:34+0300
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AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki sivil halka yapılan baskı bahanesiyle 2011’den bu yana ülkeye uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin, 1 Haziran 2025'e kadar devam edeceği belirtildi.AB, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlarla ilgili listede bulunan ancak hayatını kaybeden 5 kişi ile bir kişiyi daha listeden çıkardı. Böylece tedbir uygulanan kişi sayısı 316 oldu. Listede ayrıca 86 kuruluş bulunuyor.Bunun dışında petrol ithalatı, belli yatırımların kısıtlanması, Suriye Merkez Bankasının AB'deki varlıklarının dondurulması, ülke içindeki baskıda ve iletişimin takibinde kullanılacak ekipman ve teknolojilerin ihracatının kısıtlanması da tedbirler kapsamında bulunuyor.Suriye'de 16 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaçBirleşmiş Milletler’de (BM), Suriye'de halihazırda 16.7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, bu rakamın 13 yıllık savaş sürecinde en yüksek düzeye ulaştığını bildirilmişti.Suriye'de siyasi ve insani durum hakkında düzenlenen oturumda konuşan BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de tüm gelişmelerin yanlış yönde gittiğini, güvenlik, insani durum, insan hakları ve siyasi alanda gerilemeler olduğunu dile getirmişti.Gazze'deki çatışmanın bölgesel etkilerinin ciddi endişe yarattığını kaydeden Pedersen, acilen insani ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.Pedersen, Suriye'de de gerginliğin azaltılması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca ulusal ateşkes için harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.Ülkedeki insani durumun kötüleştiğine işaret eden Pedersen, "16.7 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda. Bu, 13 yılın en yüksek düzeyi" dedi.Pedersen, Suriye'de savaş öncesi nüfusun yarısının yerinden edildiğini ve çoğunun güvenlik ve yaşam koşulları nedeniyle ülkelerine dönemediğini belirtti.Suriye Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de nisan ayında toplanması için çağrıda bulunduğunu anımsatan Pedersen, davetinin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) tarafından kabul edildiğini ancak Suriye rejimince reddedildiğini bildirdi.Destek çağrısıBM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya ise Suriye'de 7 milyon kişinin yerinden edildiğini, yaklaşık 13 milyon kişinin ise gıda yardımına muhtaç olduğunu dile getirdi.Son 5 yılda 5 yaş altı çocuklarda gıdasızlığın 3 kat arttığını aktaran Msuya, yarım milyondan fazla çocuğun bu nedenle tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.Msuya, insani yardıma muhtaç kişilerin rekor sayıya ulaşmasına rağmen fonların da rekor seviyede düştüğünü belirtti.İnsani yardım için desteğin artırılması çağrısında bulunan Msuya, Suriye'de aynı zamanda gıda fiyatları ve hayat pahalılığının çok ciddi bir şekilde artmaya devam ettiğine dikkati çekti.
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avrupa birliği, suriye, yaptırım, ekonomik yaptırım, ab, ortadoğu
avrupa birliği, suriye, yaptırım, ekonomik yaptırım, ab, ortadoğu

AB, Suriye'ye yönelik yaptırımlarını uzattı

14:34 28.05.2024
© AP Photo / Omar AlbamSuriye
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Omar Albam
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Avrupa Birliği (AB), Brüksel'de düzenlediği Suriye konulu toplantısında konuşan ‘Suriye halkının hala acı çekmeye devam ettiğini’ hatırlatan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in açıklamalarından bir gün sonra, bu ülkeye yönelik mevcut yaptırımların bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.
AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki sivil halka yapılan baskı bahanesiyle 2011’den bu yana ülkeye uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin, 1 Haziran 2025'e kadar devam edeceği belirtildi.
AB, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlarla ilgili listede bulunan ancak hayatını kaybeden 5 kişi ile bir kişiyi daha listeden çıkardı. Böylece tedbir uygulanan kişi sayısı 316 oldu. Listede ayrıca 86 kuruluş bulunuyor.
Bunun dışında petrol ithalatı, belli yatırımların kısıtlanması, Suriye Merkez Bankasının AB'deki varlıklarının dondurulması, ülke içindeki baskıda ve iletişimin takibinde kullanılacak ekipman ve teknolojilerin ihracatının kısıtlanması da tedbirler kapsamında bulunuyor.

Suriye'de 16 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler’de (BM), Suriye'de halihazırda 16.7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, bu rakamın 13 yıllık savaş sürecinde en yüksek düzeye ulaştığını bildirilmişti.
Suriye'de siyasi ve insani durum hakkında düzenlenen oturumda konuşan BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de tüm gelişmelerin yanlış yönde gittiğini, güvenlik, insani durum, insan hakları ve siyasi alanda gerilemeler olduğunu dile getirmişti.
Gazze'deki çatışmanın bölgesel etkilerinin ciddi endişe yarattığını kaydeden Pedersen, acilen insani ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.
Pedersen, Suriye'de de gerginliğin azaltılması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca ulusal ateşkes için harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ülkedeki insani durumun kötüleştiğine işaret eden Pedersen, "16.7 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda. Bu, 13 yılın en yüksek düzeyi" dedi.
Pedersen, Suriye'de savaş öncesi nüfusun yarısının yerinden edildiğini ve çoğunun güvenlik ve yaşam koşulları nedeniyle ülkelerine dönemediğini belirtti.
Suriye Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de nisan ayında toplanması için çağrıda bulunduğunu anımsatan Pedersen, davetinin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) tarafından kabul edildiğini ancak Suriye rejimince reddedildiğini bildirdi.

Destek çağrısı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya ise Suriye'de 7 milyon kişinin yerinden edildiğini, yaklaşık 13 milyon kişinin ise gıda yardımına muhtaç olduğunu dile getirdi.
Son 5 yılda 5 yaş altı çocuklarda gıdasızlığın 3 kat arttığını aktaran Msuya, yarım milyondan fazla çocuğun bu nedenle tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.
Msuya, insani yardıma muhtaç kişilerin rekor sayıya ulaşmasına rağmen fonların da rekor seviyede düştüğünü belirtti.
İnsani yardım için desteğin artırılması çağrısında bulunan Msuya, Suriye'de aynı zamanda gıda fiyatları ve hayat pahalılığının çok ciddi bir şekilde artmaya devam ettiğine dikkati çekti.
Suriye'de Birleşmiş Milletler yardımları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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