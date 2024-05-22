Türk devletleri savunma sanayinde işbirliğini konuşmak için bir araya geldi

“Önümüzde büyük fırsat ve tehditler var. Bölgesel ve küresel riskler arttı. Bir araya gelmiş olmamız fevkalade değerli ve önemli. Bilim tarih ve kültürde ortak değerleri olan devletlerin ortak hedefler istikametinde güçlü gelecek planlaması önemlidir. Dünya dengeleri bakımından da ciddi fırsatlar geliyor. Çok kutuplu dünya sistemi ABD’nin tek kutuplu dünya sistemi yönettiğini sandığı bir döneme girildi ama şimdi tek kutuplu dünya düzenin çöktüğünü görüyoruz. Çok kutupluluk anlayışı içinde yeni bir dünya sisteminin kurulması için Türk devletlerine büyük sorumluluklar düşüyor. 300 milyonu aşkın nüfusla Türk dünyası çok kutuplu dünyanın önemli aktörlerinden. Ortak geleceğe yürümek dünya barışının temini için imkandır. Tarihi sorumluluklarımızı yüklenmek zorundayız. Türkiye savunma alanındaki riskleri bertaraf etmek için uğraştı. Bizi örtülü ya da açık ambargo uygulayanlar bugün Türk savunma sanayinin liderlerden olduğunu görüyor ve hayret ediyor. Türk devletleriyle birlikte işbirliği yapmak, sadece ürünlerin alınması değil ortak projelerle bilgi ve birikimleri paylaşmak için bu toplantının hayırlı olmasını diliyoruz. Türk devletinin üzerine düşen büyük sorumluluk da dünyada yeni adil hakkaniyetli bir sistemi kurmaktır. Kurala dayalı uluslararası sistem kalmadı. İki temel esası kabul eden yeni bir sisteme ihtiyaç vardır. Bunlardan biri insanların yaradılışta eşit olması. Bunun dışındaki fikirlerin dünyaya barış getirmesi mümkün değil. Türk devletleri olarak bu anlayışı hayata geçirmek için mücadele etmeliyiz. İkincisi ülkelerin egemenliğinin eşitliğidir. Büyüklükler ne nüfus ne ekonomik güçle belirlenemez. Devletler eşit egemenlikte olmadır.”