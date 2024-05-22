'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'

Sandığa gitmeyen seçmenlerin yaklaşık 850 bini daha önceki seçimde iktidar bloğunda yer alan partilere oy vermiş seçmenlerdi. 400 bini ise muhalefe oy veren seçmenlerden oluşuyor. Yani bu ne anlama geliyor? Bir şekilde muhalefet sandığa gitme konusunda seçmenini daha iyi motive etmiş gibi görünüyor. Bu rakamlar dikkate alındığında, özellikle Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın da 1 milyon 200 bin düzeyinde olduğu düşünülürse, sandığa gitmeyenler eğer gidip oy kullansaydı Kurum’un kazanması matematiksel olarak da imkansızdı şeklinde bir yorum yapılıyor.