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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'
'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'
Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı'nda TÜSES'in yaptığı İstanbul’daki seçim sonuçlarına dair analizi paylaştı. Özgan, "Bu çalışmada özellikle iktidar bloğundan kaçan... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T09:06+0300
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'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'
Sputnik Türkiye
'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'
Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) İstanbul’daki seçim sonuçlarının bir analizini paylaştı. Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında bu analizi değerlendirdi.“TÜSES, dikkat çekici bir araştırmanın altına imza attı” diyen Özgan, şu bilgileri paylaştı:"Muhalefet sandığa gitme konusunda seçmenini daha iyi motive etmiş gibi görünüyor" diyen Özgan, şöyle açıkladı:Rapora göre iktidara yakın partilere oy veren seçmenin yüzde 7,5’u, muhalif partilere oy veren seçmenin yüzde 3,5’u 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmedi. Özgan, "Bu çalışmada özellikle iktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğunun da İmamoğlu’na yöneldiği şeklinde bir değerlendirme var" dedi.
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'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'

09:06 22.05.2024 (güncellendi: 11:37 22.05.2024)
YERİ VE ZAMANI
'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı'nda TÜSES'in yaptığı İstanbul’daki seçim sonuçlarına dair analizi paylaştı. Özgan, "Bu çalışmada özellikle iktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğunun da İmamoğlu’na yöneldiği şeklinde bir değerlendirme var" dedi.
Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) İstanbul’daki seçim sonuçlarının bir analizini paylaştı. Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında bu analizi değerlendirdi.
“TÜSES, dikkat çekici bir araştırmanın altına imza attı” diyen Özgan, şu bilgileri paylaştı:
"Bundan sonraki süreçte siyaset nasıl şekillenebilir bunu görmek açısından son derece önemli. Örneğin 14 Mayıs seçimleriyle bir karşılaştırma yapılıyor ve o seçimlerle 31 Mart seçimleri karşılaştırıldığında 1 milyon 200 bin kişinin 31 Mart’ta sandığa gitmediği görülüyor. Genel olarak seçimlere Türkiye genelinde bakınca da ilgi olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu rakam da aslına bakılırsa bu bilgiyi doğrular durumda."
"Muhalefet sandığa gitme konusunda seçmenini daha iyi motive etmiş gibi görünüyor" diyen Özgan, şöyle açıkladı:

Sandığa gitmeyen seçmenlerin yaklaşık 850 bini daha önceki seçimde iktidar bloğunda yer alan partilere oy vermiş seçmenlerdi. 400 bini ise muhalefe oy veren seçmenlerden oluşuyor. Yani bu ne anlama geliyor? Bir şekilde muhalefet sandığa gitme konusunda seçmenini daha iyi motive etmiş gibi görünüyor. Bu rakamlar dikkate alındığında, özellikle Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın da 1 milyon 200 bin düzeyinde olduğu düşünülürse, sandığa gitmeyenler eğer gidip oy kullansaydı Kurum’un kazanması matematiksel olarak da imkansızdı şeklinde bir yorum yapılıyor.

Rapora göre iktidara yakın partilere oy veren seçmenin yüzde 7,5’u, muhalif partilere oy veren seçmenin yüzde 3,5’u 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmedi. Özgan, "Bu çalışmada özellikle iktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğunun da İmamoğlu’na yöneldiği şeklinde bir değerlendirme var" dedi.
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