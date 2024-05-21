https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ucmnin-putin-davasini-destekleyen-abd-netanyahu-kararina-neden-karsi-oldugunu-aciklayamadi-1084038281.html

UCM'nin Putin davasını destekleyen ABD, Netanyahu kararına neden karşı olduğunu açıklayamadı

UCM'nin Putin davasını destekleyen ABD, Netanyahu kararına neden karşı olduğunu açıklayamadı

Sputnik Türkiye

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T09:41+0300

2024-05-21T09:41+0300

2024-05-21T09:53+0300

dünya

rusya

vladimir putin

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

israil

benyamin netanyahu

abd

washington

joe biden

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104123/75/1041237536_0:119:1625:1033_1920x0_80_0_0_9656c965ef059ffd74c126b6f41582f7.jpg

Wood, AA muhabirinin, "UCM Devlet Başkanı Putin hakkında tutuklama kararı çıkardığında, yönetiminiz bunu tümüyle benimsediğini söylemiş ve ABD Başkanı (Joe) Biden da davaya destek vereceklerini söylemişti. İsrail de UCM üyesi değil, Rusya da. Neden farklı bir politika yürütüyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.İsrail ve Hamas'ın aynı kefeye koyulmasının kabul edilemez olduğunu savunan Wood, 'terör örgütü' Hamas ile demokratik yollarla seçilmiş ve kendini savunan bir hükümetin yaptıklarının karşılaştırılamaz olduğunu ileri sürdü."Bu durumda aynı dava içinde ele alınmasına mı tepki gösteriyorsunuz?" sorusuna Wood, "Hayır bu utanç verici, başkanın da dediği gibi, İsrail liderlerini suçlamak utanç verici" karşılığını verdi.Wood, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla bunun ne alakası olduğunun sorulması üzerine ise "Biz İsrail'in savaş suçu işlediğini düşünmüyoruz. Uluslararası hukuk uzmanı değilim ama görüşümüz bu" dedi.'Ukrayna halkına sorabilirsiniz'Hamas'ın 7 Ekim saldırısının amacının çok net olduğunu belirten Wood, "İsrail, meşru müdafa savaşı yürütüyor. Rusya kendini savunmak için savaş başlatmadı. Bu bir saldırı savaşıdır ve her gün devam ediyor. Ukrayna halkına sorabilirsiniz" savunmasını yaptı.'Filistin halkının ne söylediği önemli değil'"Filistinliler de işgalden kurtulmak için kendi özgürlükleri adına savaştıklarını savunuyor. Bu meşru müdafaa sayılmaz mı?" sorusuna ise Wood, "Filistinliler söylemek istediklerini söyleyebilirler, İsrail kendini savunma savaşı yürütüyor" yanıtını vererek Filistin halkının ne söylediğinin önemli olmadığını savundu.İsrail'in saldırılarını ABD'nin istediği şekilde yürütmediğine işaret eden Wood, "Sahada durum bu" dedi.Wood, "Uluslararası hukuk uyarınca İsrail işgalci güç müdür, değil midir?" sorusunu ise yanıtlamadı.Putin hakkındaki kararRusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.19 Mayıs'ta Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan UCM Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkartmıştı.Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/abd-ucmnin-rusya-ve-israil-kararlarini-degerlendirirken-ikiyuzlu-davraniyor-1084035211.html

rusya

israil

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil, benyamin netanyahu, abd, washington, joe biden