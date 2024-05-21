https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/iranda-cumhurbaskanligi-secimlerinin-yapilacagi-tarih-belli-oldu--1084059079.html
İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu
İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
İran'da 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kazada hayatını kaybetmesi ardından 28 Haziran'da yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere seçimler yapılacağı... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T14:40+0300
2024-05-21T14:40+0300
2024-05-21T14:40+0300
dünya
iran
ibrahim reisi
cumhurbaşkanı
seçim
erken seçim
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/iran-cumhurbaskani-reisi-icin-tebrizde-toren-duzenleniyor--1084044791.html
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iran, ibrahim reisi, cumhurbaşkanı, seçim, erken seçim
iran, ibrahim reisi, cumhurbaşkanı, seçim, erken seçim
İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu
İran'da 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kazada hayatını kaybetmesi ardından 28 Haziran'da yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere seçimler yapılacağı açıklandı.