Gazze'de acı tablo: Can kaybı 35 bin 647'ye çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Üzerinde çok konuşulması gereken bir kaza ya da cinayet ile karşı karşıyayız'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazeteci Musa Özuğurlu, Reisi'nin ölümünü değerlendirdi: Çok büyük bir ihmalden bahsediyoruz
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Engelli hakları ve karşılaştıkları sorunlar.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
17:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Reisi'nin ölümü dünya basınında: İsrail medyası ne dedi?
18:14
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Nasıl tespit etti?
18:30
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi
18:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden bölünmüşlüktür
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Havacılık kazalarında hangi dünya liderleri hayatını kaybetti?
19:28
4 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kafasını karıştırdı
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 'Duygusal açlık' obeziteye yol açabilir
20:13
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Schengen vizesi krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Huzurevine başvurular son 5 yılda yüzde 41 arttı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Biden'ın korkulu rüyası: Z kuşağı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Canlı yayın konuğumuz sanatçı Tuna Kiremitçi
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir, İran'dan bildiriyor...
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/gazzede-aci-tablo-can-kaybi-35-bin-647ye-cikti-1084059416.html
Gazze'de acı tablo: Can kaybı 35 bin 647'ye çıktı
Gazze'de acı tablo: Can kaybı 35 bin 647'ye çıktı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 85 artarak, 35 bin 647'ye... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T14:56+0300
2024-05-21T14:56+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
israil ordusu (idf)
benyamin netanyahu
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1a/1082068582_12:0:2917:1634_1920x0_80_0_0_bc02629ee9e84958184fa3bfd3c1ec07.jpg
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 228 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 katliam gerçekleştirdiği ve 85 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 200 kişinin de yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 647'ye, yaralı sayısının 79 bin 852'ye yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.ABD ve İsrail'in Refah'a kapsamlı değil sınırlı kara saldırısı için anlaştığı iddia ediliyorABD'nin, İsrail'i Gazze'nin güneyindeki Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı düzenlememe konusunda ikna ettiği ve saldırının daha sınırlı olması için anlaştığı öne sürüldü.Washington Post gazetesinde David Ignatius'un kaleme aldığı yazıda, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirerek kara saldırısına başladığı Refah konusunda yeni bir kararda Amerikalı ve İsrailli yetkililerin fikir birliğine vardığı iddia edildi.ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun Refah'a kara saldırısının Gazze'deki insani felaketleri derinleştireceği uyarıları yöneltilen İsrail'in planladığı kapsamlı kara saldırısından vazgeçtiği belirtildi.Amerikalı yetkililerin "daha az sivil zayiata yol açacağını düşündüğü daha sınırlı bir saldırı planı" konusunda İsrail ile anlaşmaya varıldığı iddia edilen yazıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu plana "karşı çıkmayacağı" savunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/uluslararasi-ceza-mahkemesinden-netanyahu-ve-hamas-lideri-hakkinda-tutuklama-karari---1084009318.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1a/1082068582_375:0:2554:1634_1920x0_80_0_0_07d1affcb3b314abd3cc4b3a60faa115.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, ortadoğu
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, ortadoğu

Gazze'de acı tablo: Can kaybı 35 bin 647'ye çıktı

14:56 21.05.2024
© Yasser QudaihHavadan insani yardım
Havadan insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© Yasser Qudaih
Abone ol
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 85 artarak, 35 bin 647'ye yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 228 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 katliam gerçekleştirdiği ve 85 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 200 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 647'ye, yaralı sayısının 79 bin 852'ye yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

ABD ve İsrail'in Refah'a kapsamlı değil sınırlı kara saldırısı için anlaştığı iddia ediliyor

ABD'nin, İsrail'i Gazze'nin güneyindeki Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı düzenlememe konusunda ikna ettiği ve saldırının daha sınırlı olması için anlaştığı öne sürüldü.
Washington Post gazetesinde David Ignatius'un kaleme aldığı yazıda, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirerek kara saldırısına başladığı Refah konusunda yeni bir kararda Amerikalı ve İsrailli yetkililerin fikir birliğine vardığı iddia edildi.
ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun Refah'a kara saldırısının Gazze'deki insani felaketleri derinleştireceği uyarıları yöneltilen İsrail'in planladığı kapsamlı kara saldırısından vazgeçtiği belirtildi.
Amerikalı yetkililerin "daha az sivil zayiata yol açacağını düşündüğü daha sınırlı bir saldırı planı" konusunda İsrail ile anlaşmaya varıldığı iddia edilen yazıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu plana "karşı çıkmayacağı" savunuldu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu ve Hamas lideri hakkında tutuklama kararı
Dün, 14:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала