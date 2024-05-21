https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/gazzede-aci-tablo-can-kaybi-35-bin-647ye-cikti-1084059416.html

Gazze'de acı tablo: Can kaybı 35 bin 647'ye çıktı

Gazze'de acı tablo: Can kaybı 35 bin 647'ye çıktı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 85 artarak, 35 bin 647'ye... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T14:56+0300

2024-05-21T14:56+0300

2024-05-21T14:56+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

israil ordusu (idf)

benyamin netanyahu

ortadoğu

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 228 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 katliam gerçekleştirdiği ve 85 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 200 kişinin de yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 647'ye, yaralı sayısının 79 bin 852'ye yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.ABD ve İsrail'in Refah'a kapsamlı değil sınırlı kara saldırısı için anlaştığı iddia ediliyorABD'nin, İsrail'i Gazze'nin güneyindeki Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı düzenlememe konusunda ikna ettiği ve saldırının daha sınırlı olması için anlaştığı öne sürüldü.Washington Post gazetesinde David Ignatius'un kaleme aldığı yazıda, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirerek kara saldırısına başladığı Refah konusunda yeni bir kararda Amerikalı ve İsrailli yetkililerin fikir birliğine vardığı iddia edildi.ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun Refah'a kara saldırısının Gazze'deki insani felaketleri derinleştireceği uyarıları yöneltilen İsrail'in planladığı kapsamlı kara saldırısından vazgeçtiği belirtildi.Amerikalı yetkililerin "daha az sivil zayiata yol açacağını düşündüğü daha sınırlı bir saldırı planı" konusunda İsrail ile anlaşmaya varıldığı iddia edilen yazıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu plana "karşı çıkmayacağı" savunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/uluslararasi-ceza-mahkemesinden-netanyahu-ve-hamas-lideri-hakkinda-tutuklama-karari---1084009318.html

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, ortadoğu