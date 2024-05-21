https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/disisleri-bakani-hakan-fidan-cumhurbaskani-reisinin-cezanesine-katilacak--1084055243.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Fidan, Reisi'nin cenazesine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Fidan, Reisi'nin cenazesine katılacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T13:21+0300

2024-05-21T13:21+0300

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için yarın İran'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.Alınan bilgiye göre Yılmaz ve Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için düzenlenecek cenaze merasimine katılmak üzere yarın İran'a gidecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/iran-cumhurbaskani-reisi-icin-tebrizde-toren-duzenleniyor--1084044791.html

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