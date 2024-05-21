https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/disisleri-bakani-hakan-fidan-cumhurbaskani-reisinin-cezanesine-katilacak--1084055243.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Fidan, Reisi'nin cenazesine katılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Fidan, Reisi'nin cenazesine katılacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için yarın İran'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.Alınan bilgiye göre Yılmaz ve Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için düzenlenecek cenaze merasimine katılmak üzere yarın İran'a gidecek
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/iran-cumhurbaskani-reisi-icin-tebrizde-toren-duzenleniyor--1084044791.html
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iran, hakan fidan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Fidan, Reisi'nin cenazesine katılacak
13:21 21.05.2024 (güncellendi: 13:45 21.05.2024)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için yarın İran'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
Alınan bilgiye göre Yılmaz ve Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için düzenlenecek cenaze merasimine katılmak üzere yarın İran'a gidecek