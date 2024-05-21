https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/biden-israil-gazzede-soykirim-yapmiyor-1084046896.html
Biden: İsrail Gazze'de soykırım yapmıyor
Biden: İsrail Gazze'de soykırım yapmıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu adımına tepki gösterirken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ‘soykırım olmadığını’... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T11:20+0300
2024-05-21T11:20+0300
2024-05-21T11:20+0300
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Amerikan Yahudileri Mirası Ayı için Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte konuşan Biden, "Açıkça dile getireceğim. Uluslararası Adalet Divanının İsrail hakkındaki iddialarının aksine, (Gazze'de) yaşananlar soykırım değil. Biz bunu kabul etmiyoruz" ifadesini kullanırken, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında ‘yakalama kararı’ başvurusunda bulunmasını da reddettiklerini belirtti.Biden, İsrail ile Hamas'ın bir tutulmasının söz konusu dahi olmadığını ifade etti.Netanyahu için yakalama kararıUCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında ‘yakalama kararı’ başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.UCM'den yapılan açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ucmnin-putin-davasini-destekleyen-abd-netanyahu-kararina-neden-karsi-oldugunu-aciklayamadi-1084038281.html
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abd, joe biden, washington, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, soykırım, ortadoğu
Biden: İsrail Gazze'de soykırım yapmıyor
ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu adımına tepki gösterirken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ‘soykırım olmadığını’ savunarak bu suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.
Amerikan Yahudileri Mirası Ayı için Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte konuşan Biden, "Açıkça dile getireceğim. Uluslararası Adalet Divanının İsrail hakkındaki iddialarının aksine, (Gazze'de) yaşananlar soykırım değil. Biz bunu kabul etmiyoruz" ifadesini kullanırken, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında ‘yakalama kararı’ başvurusunda bulunmasını da reddettiklerini belirtti.
Biden, İsrail ile Hamas'ın bir tutulmasının söz konusu dahi olmadığını ifade etti.
Netanyahu için yakalama kararı
UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında ‘yakalama kararı’ başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.
UCM'den yapılan açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.