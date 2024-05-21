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Bahçeli: HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır
Bahçeli: HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır
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MHP lideri Bahçeli "AYM'nin önüne geçen kararlara tıkaç olan sanırım kalmadı. HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır" dedi. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tbmm, israil
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tbmm, israil

Bahçeli: HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır

10:56 21.05.2024 (güncellendi: 11:16 21.05.2024)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AA
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MHP lideri Bahçeli "AYM'nin önüne geçen kararlara tıkaç olan sanırım kalmadı. HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:
Putin yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Çin'e yaptı. Yeni dönemde stratejik iş birliği ilan edildi. Buna karşılık ABD'nin Japonya ile füze ağı oluşturma ağı, bölgeye orta menzilli füze koymaları küresel gerilimi canlı tutuyor.
The Economist'te liberal düzenin parçalandığı ileri sürüldü. MHP bu tespiti çok önceden yapmıştı.
Türkiye Filistin meselesinde duyarlılık gösteriyor.
Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin kaza geçirmesi, küresel krizi yükseltti. İlk açıklamalar hava şartları sebebiyle kaza yaptığı. Hakikaten kaza mıdır yoksa sabotaj mıdır bilemem. İç yüzünün en kısa sürede açığa çıkartılmalıdır. Ama sis perdesi aralanmalıdır. ABD'nin nerede durduğu berraklaşmalıdır. Türkiye'de de yaşanabileceğini düşünmek gerçek niyetleri yorumlamamızın sonucudur.
Komşu komunun külüne muhtaçtır. İran sağduyu ile bu süreci atlatacaktır.
6-8 2014'te isyan teşebbüsünün azılı faillerinin hüküm almaları hukuk devletinin gereğidir. İşlenmiş bir suç kimsenin yanına kalmaz. PKK ile HDP arasındaki organik bağ hukuken tescillendi. AYM'nin HDP'nin kapatma davasını sürüncemede bırakmakta? HDP ne zaman kapatılacak? AYM'nin önüne geçen kararlara tıkaç olan sanırım kalmadı. HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır.
Terörist Demirtaş da sizin gibi atıp tutuyordu.
Özgür Bey'e soruyorum İmralı canisinin affını istiyor musunuz? Vatan topraklarının bir bölümünde bağımsız Kürdistan'ın kurulmasından yana mısınız? Hangi dış mihraklar için çalışıyorsunuz?
Emniyet içine yuvalanmış FETÖ benzerlerinin kumpas hazırlıkları deşifre edilerek alayı yakayı ele verdi. Mesele kabın şeklini almak değil, kaba şeklini vermektir. Türkiye bu kabiliyettedir. 27 Aralık 2015'te şehit olan askerimiz muhterem babası cenazede bunları kökü kazınacak demişti.
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