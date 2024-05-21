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Atatürk'ün fotoğrafını paylaşan futbolcu Samet Akaydın Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı
Atatürk'ün fotoğrafını paylaşan futbolcu Samet Akaydın Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin devre arasında Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı milli futbolcu Samet Akaydın, 19 Mayıs'ta yaptığı Atatürk paylaşımı... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T08:07+0300
2024-05-21T08:07+0300
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Fenerbahçe'nin devre arasında Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı milli futbolcu Samet Akaydın, 19 Mayıs'ta yaptığı Atatürk paylaşımı nedeniyle Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı.Panathinaikos Kulübü, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istedi. Yaptığı paylaşımı kaldırmayı reddeden 30 yaşındaki milli futbolcu Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı.Türkiye'ye dönme kararı aldıBu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bildiren Samet Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Devre arasında şampiyonluk parolasıyla Fatih Terim'i takımın başına getiren Panathinaikos'ta Samet Akaydın da kiralık olarak takıma katılmıştı. Ancak Panathinaikos sezon sonunda şampiyonluktan uzakta kalınca Fatih Terim ile yollarını ayırdı.Yağız Sabuncuoğlu duyurduÖzel haberinde olayın detaylarına yer veren gazeteci Yağız Sabuncuoğlu şu paylaşımı yaptı:
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samet akaydın panathinaikos, samet akaydın atatürk, samet akaydın türkiyeye geri döndü, samet akaydın fenerbahçe
samet akaydın panathinaikos, samet akaydın atatürk, samet akaydın türkiyeye geri döndü, samet akaydın fenerbahçe

Atatürk'ün fotoğrafını paylaşan futbolcu Samet Akaydın Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı

08:07 21.05.2024
© IHASamet Akaydın
Samet Akaydın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© IHA
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Fenerbahçe'nin devre arasında Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı milli futbolcu Samet Akaydın, 19 Mayıs'ta yaptığı Atatürk paylaşımı nedeniyle Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı. Samet Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.
Fenerbahçe'nin devre arasında Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı milli futbolcu Samet Akaydın, 19 Mayıs'ta yaptığı Atatürk paylaşımı nedeniyle Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı.
Panathinaikos Kulübü, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istedi. Yaptığı paylaşımı kaldırmayı reddeden 30 yaşındaki milli futbolcu Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı.

Türkiye'ye dönme kararı aldı

Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bildiren Samet Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Devre arasında şampiyonluk parolasıyla Fatih Terim'i takımın başına getiren Panathinaikos'ta Samet Akaydın da kiralık olarak takıma katılmıştı. Ancak Panathinaikos sezon sonunda şampiyonluktan uzakta kalınca Fatih Terim ile yollarını ayırdı.

Yağız Sabuncuoğlu duyurdu

Özel haberinde olayın detaylarına yer veren gazeteci Yağız Sabuncuoğlu şu paylaşımı yaptı:
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