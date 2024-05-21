https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ataturkun-fotografini-paylasan-futbolcu-samet-akaydin-panathinaikos-tarafindan-kadro-disi-birakildi-1084035385.html

Atatürk'ün fotoğrafını paylaşan futbolcu Samet Akaydın Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı

Atatürk'ün fotoğrafını paylaşan futbolcu Samet Akaydın Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin devre arasında Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı milli futbolcu Samet Akaydın, 19 Mayıs'ta yaptığı Atatürk paylaşımı... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T08:07+0300

2024-05-21T08:07+0300

2024-05-21T08:07+0300

spor

panathinaikos

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

atatürk

mustafa kemal atatürk

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

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Fenerbahçe'nin devre arasında Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı milli futbolcu Samet Akaydın, 19 Mayıs'ta yaptığı Atatürk paylaşımı nedeniyle Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı.Panathinaikos Kulübü, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istedi. Yaptığı paylaşımı kaldırmayı reddeden 30 yaşındaki milli futbolcu Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı.Türkiye'ye dönme kararı aldıBu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bildiren Samet Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Devre arasında şampiyonluk parolasıyla Fatih Terim'i takımın başına getiren Panathinaikos'ta Samet Akaydın da kiralık olarak takıma katılmıştı. Ancak Panathinaikos sezon sonunda şampiyonluktan uzakta kalınca Fatih Terim ile yollarını ayırdı.Yağız Sabuncuoğlu duyurduÖzel haberinde olayın detaylarına yer veren gazeteci Yağız Sabuncuoğlu şu paylaşımı yaptı:

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