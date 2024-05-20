https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/meteorolojiden-saganak-yagis-ve-toz-tasinimi-uyarisi-1084001194.html

Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde yeni haftada sıcaklık artacak. Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de bugünden itibaren hafif toz taşınımı görülecek. Yerel sağanak şeklinde... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T12:03+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; hava sıcaklığı artacak.Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında olurken güney, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Hava Tahmini Uzmanı Kenan Yüksel, bazı bölgelerde toz taşınımı beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı:İç ve güney kesimlerde sağanak bekleniyorYüksel, hafta ortasına kadar yurdun iç ve güneydoğu kesimlerinde aralıklı sağanak geçişleri görüleceğini belirtti:Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?Ankara'da bugün hafif sağanak bekleniyor. Yarın ve çarşamba yağış beklenmiyor, sıcaklık 29 dereceye kadar çıkacak.İstanbul üç gün boyunca parçalı bulutlu; sıcaklık 25 dereye ulaşacak. İzmir ise parçalı ve az bulutlu; sıcaklık 31 dereceye yükselecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasini-yayimladi-saganak-ve-kar-geri-geliyor-1083914635.html

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