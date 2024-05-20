https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/-altinda-yeni-rekor--1083998440.html

Altında yeni rekor

Altında yeni rekor

Sputnik Türkiye

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 523 lira seviyesinde işlem görüyor. 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T11:23+0300

2024-05-20T11:23+0300

2024-05-20T11:23+0300

ekonomi

yarım gram altın

gram altın

altın

ekonomi

enflasyon

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Cuma günü, ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 primle 2 bin 496 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yüzde 1,1 yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 2 bin 523 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 500 liradan satılıyor.Bugün altının ons fiyatı 2 bin 450 dolara çıkarak rekor tazelerken şu sıralarda yüzde 1,1 değer kazancıyla 2 bin 440 dolardan alıcı buluyor.Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasının yanı sıra Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin de etkisiyle altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını dile getirdi.Geçen hafta ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güç kazanırken, hafta boyunca Fed yetkililerinin yoğun sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklar da yatırımcıların odağına yerleşti.Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell ve banka yetkililerinin geçen hafta "tedbirli" yönlendirmelerde bulunduğunu anımsatarak, bu hafta yapılacak sözle yönlendirmeleri ve Fed'in son toplantı tutanaklarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını belirtti.Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.Öte yandan, İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.Ayrıca Suudi Basın Ajansı, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi göreceğini açıkladı.Bugün yurt içi ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 470 ve 2 bin 500 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 420 ve 2 bin 400 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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gram altın ne kadar,altın fiyatları,altın arttı