https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/iranda-satanizmi-yaymakla-suclanan-3u-avrupa-vatandasi-261-kisi-gozaltina-alindi-1083941402.html
İran'da 'satanizmi yaymakla' suçlanan 3'ü Avrupa vatandaşı 261 kişi gözaltına alındı
İran'da 'satanizmi yaymakla' suçlanan 3'ü Avrupa vatandaşı 261 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İran'da 'satanizmi yaymakla' suçlanan 3'ü Avrupa vatandaşı 261 kişi gözaltına alındı. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T19:23+0300
2024-05-17T19:23+0300
2024-05-17T19:23+0300
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iran
gözaltı
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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da istihbarat birimleri, İranlı ve yabancı uyruklu üyeleri olan satanist gruba yönelik operasyon düzenledi.Operasyon sırasında kıyafetlerinde, başlarında, yüzlerinde ve saçlarında satanizmin logo, işaret ve sembollerini taşıyan 146 erkek ve 115 kadın gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında 3 Avrupa vatandaşının da olduğu ifade edildi ancak uyrukları belirtilmedi.Operasyonda ele geçirilen alkollü içkiler, psikotrop maddeler ve söz konusu kişilere ait 73 otomobile de el konularak haklarında işlem yapılmak üzere adli makamlara teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/nijer-basbakani-rusya-ve-iran-ile-iliskiler-kurmamamiz-konusunda-abd-tarafindan-tehdit-edildik-1083797707.html
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iran, gözaltı
İran'da 'satanizmi yaymakla' suçlanan 3'ü Avrupa vatandaşı 261 kişi gözaltına alındı
İran'da 'satanizmi yaymakla' suçlanan 3'ü Avrupa vatandaşı 261 kişi gözaltına alındı.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da istihbarat birimleri, İranlı ve yabancı uyruklu üyeleri olan satanist gruba yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında kıyafetlerinde, başlarında, yüzlerinde ve saçlarında satanizmin logo, işaret ve sembollerini taşıyan 146 erkek ve 115 kadın gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında 3 Avrupa vatandaşının da olduğu ifade edildi ancak uyrukları belirtilmedi.
Operasyonda ele geçirilen alkollü içkiler, psikotrop maddeler ve söz konusu kişilere ait 73 otomobile de el konularak haklarında işlem yapılmak üzere adli makamlara teslim edildi.