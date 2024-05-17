https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/iranda-satanizmi-yaymakla-suclanan-3u-avrupa-vatandasi-261-kisi-gozaltina-alindi-1083941402.html

İran'da 'satanizmi yaymakla' suçlanan 3'ü Avrupa vatandaşı 261 kişi gözaltına alındı

İran'da 'satanizmi yaymakla' suçlanan 3'ü Avrupa vatandaşı 261 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İran'da 'satanizmi yaymakla' suçlanan 3'ü Avrupa vatandaşı 261 kişi gözaltına alındı. 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T19:23+0300

2024-05-17T19:23+0300

2024-05-17T19:23+0300

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iran

gözaltı

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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da istihbarat birimleri, İranlı ve yabancı uyruklu üyeleri olan satanist gruba yönelik operasyon düzenledi.Operasyon sırasında kıyafetlerinde, başlarında, yüzlerinde ve saçlarında satanizmin logo, işaret ve sembollerini taşıyan 146 erkek ve 115 kadın gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında 3 Avrupa vatandaşının da olduğu ifade edildi ancak uyrukları belirtilmedi.Operasyonda ele geçirilen alkollü içkiler, psikotrop maddeler ve söz konusu kişilere ait 73 otomobile de el konularak haklarında işlem yapılmak üzere adli makamlara teslim edildi.

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iran, gözaltı