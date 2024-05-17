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Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı: 'İnsan etinin tadını merak ediyorduk'
Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı: 'İnsan etinin tadını merak ediyorduk'
Sputnik Türkiye
Reddit'te yapılan bir paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından popüler oldu. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam ampute edilen bacağının... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T08:59+0300
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yamyam
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Reddit kullanıcısı IncredibleShinyShart, düzenlediği "Bana Bir Şey Sor" etkinliğinde bacaklarından birinin kesildiğini açıkladı. Bacağının alt kısmını doktorun çöpe atmasını istemediğini söyleyen adam onun yerine saklamaya ve kendisi ile birlikte bazı yakınları için 'çok özel bir yemek' hazırlamaya karar verdi.Bir motosiklet kazasından sonra bacağını kaybettiğini ifade eden Reddit kullanıcısı yemeğin hazırlanışı ve tadına ilişkin olarak da bilgiler vermekten çekilmedi. Mynet'te yer alan habere göre, ampute edilen bacağının etiyle taco yaptığını söyleyen Reddit kullanıcısı, "Onu gece boyunca marine ettik ve soğan, biber, tuz, karabiber ve limon suyuyla soteledik. Daha sonra tomatillo soslu mısır tortillasının üzerinde servis ettik. Tadım bufaloya benziyor ama daha çok çiğneniyor. Süper etli ve az yağlı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/bilim-insanlarindan-cagri-igrenme-faktorunu-ortadan-kaldirmak-icin-besinlere-bocek-koyalim-1083893193.html
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ampute, bacak, yemek, yamyam, insan eti
ampute, bacak, yemek, yamyam, insan eti

Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı: 'İnsan etinin tadını merak ediyorduk'

08:59 17.05.2024 (güncellendi: 09:00 17.05.2024)
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAUDünyanın en iyi 10 mutfağı
Dünyanın en iyi 10 mutfağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAU
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Reddit'te yapılan bir paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından popüler oldu. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptığı anları göstererek, "İnsan etinin tadını merak ediyorduk" ifadesini kullandı.
Reddit kullanıcısı IncredibleShinyShart, düzenlediği "Bana Bir Şey Sor" etkinliğinde bacaklarından birinin kesildiğini açıkladı. Bacağının alt kısmını doktorun çöpe atmasını istemediğini söyleyen adam onun yerine saklamaya ve kendisi ile birlikte bazı yakınları için 'çok özel bir yemek' hazırlamaya karar verdi.
Bir motosiklet kazasından sonra bacağını kaybettiğini ifade eden Reddit kullanıcısı yemeğin hazırlanışı ve tadına ilişkin olarak da bilgiler vermekten çekilmedi. Mynet'te yer alan habere göre, ampute edilen bacağının etiyle taco yaptığını söyleyen Reddit kullanıcısı, "Onu gece boyunca marine ettik ve soğan, biber, tuz, karabiber ve limon suyuyla soteledik. Daha sonra tomatillo soslu mısır tortillasının üzerinde servis ettik. Tadım bufaloya benziyor ama daha çok çiğneniyor. Süper etli ve az yağlı" ifadelerini kullandı.
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