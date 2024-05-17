https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ampute-edilen-bacaginin-etinden-arkadaslarina-yemek-yapti-insan-etinin-tadini-merak-ediyorduk-1083915861.html

Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı: 'İnsan etinin tadını merak ediyorduk'

Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı: 'İnsan etinin tadını merak ediyorduk'

Sputnik Türkiye

Reddit'te yapılan bir paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından popüler oldu. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam ampute edilen bacağının... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T08:59+0300

2024-05-17T08:59+0300

2024-05-17T09:00+0300

ampute

bacak

yemek

yamyam

yaşam

insan eti

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Reddit kullanıcısı IncredibleShinyShart, düzenlediği "Bana Bir Şey Sor" etkinliğinde bacaklarından birinin kesildiğini açıkladı. Bacağının alt kısmını doktorun çöpe atmasını istemediğini söyleyen adam onun yerine saklamaya ve kendisi ile birlikte bazı yakınları için 'çok özel bir yemek' hazırlamaya karar verdi.Bir motosiklet kazasından sonra bacağını kaybettiğini ifade eden Reddit kullanıcısı yemeğin hazırlanışı ve tadına ilişkin olarak da bilgiler vermekten çekilmedi. Mynet'te yer alan habere göre, ampute edilen bacağının etiyle taco yaptığını söyleyen Reddit kullanıcısı, "Onu gece boyunca marine ettik ve soğan, biber, tuz, karabiber ve limon suyuyla soteledik. Daha sonra tomatillo soslu mısır tortillasının üzerinde servis ettik. Tadım bufaloya benziyor ama daha çok çiğneniyor. Süper etli ve az yağlı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/bilim-insanlarindan-cagri-igrenme-faktorunu-ortadan-kaldirmak-icin-besinlere-bocek-koyalim-1083893193.html

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ampute, bacak, yemek, yamyam, insan eti