https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/zelenskiy-harkovun-savunmasi-icin-patriot-istiyor-1083893956.html

Zelenskiy, Harkov'un savunması için Patriot istiyor

Zelenskiy, Harkov'un savunması için Patriot istiyor

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun Ukrayna savunmasının derinliklerine inerek Harkov bölgesinde de ilerleyişini emin adımlarla sürdürmesi Batı’da telaşa neden olurken, Ukrayna... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T15:08+0300

2024-05-16T15:08+0300

2024-05-16T15:08+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

vladimir zelenskiy

patriot

hava savunma sistemi

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Amerikan televizyon kanalı ABC'ye verdiği röportajda, “2 Patriot sistemine ihtiyacımız var” diye konuşurken, açıklamasında, Kiev’in talep edilenlere sahip olması durumunda Rusya’nın Harkov’u işgal edemeyeceğini ekledi.“Durum çok ciddi, Harkov’u kaybetmeyi göze alamayız" diyen Zelenskiy, 14 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede ondan Harkov’un hava savunması için iki Patriot sistemi sağlamasını istemiş, Blinken ise gitar çalarak şarkı söylediği Kiev ziyaretinde Zelenskiy’in bu lalebine net bir yanıt vermemişti.Blinken, Harkov Bölgesi'ne Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırılmasını Ukrayna tarafıyla istişare ettiklerini söyleyerek yetinmişti.Kuleba’nın Patriot arayışı da sürüyorAynı zamanda Kiev’in, müttefiklerinin daha fazla Patriot tedarik taleplerini yerine getirmemesinden yakındığına dikkat çeken Bloomberg, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma sistemlerinin etkinliğinin büyük ölçüde azaldığı son dönemde, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın Patriot hava savunma sistemlerinin teslimatını güvence altına almak için başarısız bir şekilde uğraştığını söylediğini yazıyor.Ajans, müttefiklerden Patriot dilenen Kuleba’nın “Bir diplomat olmama rağmen kafamı duvara vurduğumu hissediyorum ve bu nedenle duvarı tuğla tuğla sökmek zorundayım” sözlerini hatırlatırken, ancak böyle bir diplomatik yaklaşımın da işe yaramadığını belirtiyor.Daha önce Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kiev'e sistem başına 1 milyar dolardan fazla maliyeti olan ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminden bir adet daha sağlayabileceğini bildirdi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Eski Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetti.

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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, patriot, hava savunma sistemi