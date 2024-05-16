https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ukraynali-askerler-seferberlikten-kacanlari-vuruyor-1083887735.html

'Ukraynalı askerler seferberlikten kaçanları vuruyor’

'Ukraynalı askerler seferberlikten kaçanları vuruyor’

Sputnik Türkiye

Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Ukrayna’da sınır muhafızlarının seferberlikten kaçarak Tisa... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T16:10+0300

2024-05-16T16:10+0300

2024-05-16T16:12+0300

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Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde, “Ukraynalı sınır muhafızları, seferberlikten kaçarak Tisa Nehri üzerinden Romanya’ya geçmeye çalışanlara ateş açıyor” ifadesini kullandı.Romanya’ya geçmeye çalışan Ukraynalıların nehirde boğulmaktan çok açılan ateş yüzünden öldüğünü anlatan Rus yetkili, “Ukraynalı sınır muhafızları, kaçanları yakalayamayacağını anlayınca onlara ateş ediyor” dedi.Romanyalı yetkililerin, ülkeye geçen Ukraynalılar arasında çok sayıda yaralı tespit ettiğini söyleyen Rogov, “Ama Kiev’in yanı sıra, doğrudan Brüksel ve Washington’la yapılan anlaşma gereğince Romanya bu gerçekleri saklıyor” diye kaydetti..Rogov, “En az 10 kişinin böyle hayatını kaybettiği biliniyor” diye ekledi.Tisa Nehri, Ukrayna’nın Romanya ve Macaristan ile sınırda yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ukrayna-silahli-kuvvetleri-rus-ordusunun-saldirilarini-onlemek-icin-10-yeni-tugay-hazirliyor-1083689390.html

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