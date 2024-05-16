https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusyanin-kontrolune-gecen-koyun-sakini-almanca-konusan-keskin-nisanci-kadin-askerleri-gorduk-1083889460.html
Rusya’nın kontrolüne geçen köyün sakini: Almanca konuşan keskin nişancı kadın askerleri gördük
Rusya’nın kontrolüne geçen köyün sakini: Almanca konuşan keskin nişancı kadın askerleri gördük
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Avdeyevka ilçesindeki Semyonovka köyünün sakini Sergey, geçen yıl köylerine Almanca konuşan keskin nişancı kadınların geldiğini... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T13:11+0300
2024-05-16T13:11+0300
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Rus ordusunun geçen ay cephe bölgesinden tahliye ettiği Semyonovka köyü sakinlerinden Sergey, Sputnik’e açıklamasında, geçen yıllarda köye çok sayıda ABD, Çekya, Romanya vatandaşının geldiğini belirterek, “Çok sayıda keskin nişancı olan Alman genç kadın geldi. Daha önce hiç bu kadar görmedim. Siyah ciplerle gelmişlerdi” ifadesini kullandı.Sergey, üzerinde askeri üniforma ve elinde keskin nişancı tüfeği olan Alman kadınları geçen yıl gördüğünü belirtti.Andrey adlı köy sakini de Semyonovka’da yabancı paralı askerler gördüğünü belirterek, “İngilizce ve Polonyaca konuşmalar duydum. Genç kadınları gördüm. Kimler olduğunu, nereden geldiğini bilmiyorum. Sadece askeri üniformalı genç kadınlar gördüm” dedi.Kadınların keskin nişancı olup olmadığını bilmediğini söyleyen Andrey, ellerinde tüfek gördüğünü doğruladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/semyonovka-sakini-anlatti-ukraynali-askerler-alkol-alip-birbirine-ates-acti-1083839566.html
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Rusya’nın kontrolüne geçen köyün sakini: Almanca konuşan keskin nişancı kadın askerleri gördük
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Avdeyevka ilçesindeki Semyonovka köyünün sakini Sergey, geçen yıl köylerine Almanca konuşan keskin nişancı kadınların geldiğini belirterek, “İngilizce ve Polonyaca konuşan askeri üniformalı genç kadın askerleri de gördük” dedi.
Rus ordusunun geçen ay cephe bölgesinden tahliye ettiği Semyonovka köyü sakinlerinden Sergey, Sputnik’e açıklamasında, geçen yıllarda köye çok sayıda ABD, Çekya, Romanya vatandaşının geldiğini belirterek, “Çok sayıda keskin nişancı olan Alman genç kadın geldi. Daha önce hiç bu kadar görmedim. Siyah ciplerle gelmişlerdi” ifadesini kullandı.
Sergey, üzerinde askeri üniforma ve elinde keskin nişancı tüfeği olan Alman kadınları geçen yıl gördüğünü belirtti.
Andrey adlı köy sakini de Semyonovka’da yabancı paralı askerler gördüğünü belirterek, “İngilizce ve Polonyaca konuşmalar duydum. Genç kadınları gördüm. Kimler olduğunu, nereden geldiğini bilmiyorum. Sadece askeri üniformalı genç kadınlar gördüm” dedi.
Kadınların keskin nişancı olup olmadığını bilmediğini söyleyen Andrey, ellerinde tüfek gördüğünü doğruladı.