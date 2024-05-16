https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-3-savas-ucagi-imha-edildi-1083893451.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın 3 savaş uçağı imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın 3 savaş uçağı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatinde Ukrayna ordusunun 3 savaş uçağını ve bin 320 askerini daha kaybettiğini belirtti. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T14:46+0300

2024-05-16T14:46+0300

2024-05-16T14:46+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

askeri operasyon

ukrayna

ukrayna ordusu

donetsk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/15/1080945951_0:153:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6ccd1e9cf54b44c60bd22e1aec8fdc7.jpg

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin son 24 saatte Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait 3 adet MiG-29 savaş uçağını vurduğu bildirilirken, Harkov bölgesindeki ilerleyişi süren Sever (Kuzey) Askeri Grubunun, Ukrayna ordusuna bağlı Kraken aşırı milliyetçi oluşumu ve Yabancı Lejyon’u bozguna uğrattığı da kaydedildi.Bu cephede iki karşı saldırısı akamete uğrayan Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 205 kadar asker, üç tankı, iki zırhlı savaş aracı ve çok sayıda yabancı yapımı silah ve teçhizat oldu.Zapad (Batı) Askeri Grubu birimleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek iki karşı saldırıyı da püskürttü. Düşmanın yaklaşık 40 askeri etkisiz hale getirildi.Yug (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı yükseklikler ele geçirerek 520’den fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve dört zırhlı savaş aracı dahil çok sayıda silah ve teçhizatı imha etti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirerek 8 karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın bu istikamette son bir günde verdiği kayıp yaklaşık 390 asker, iki tank ve beş zırhlı savaş aracı dahil çok sayıda silah ve teçhizat olarak gerçekleşti.Vostok (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaşarak yaklaşık 125 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracı dahil çok sayıda silah ve teçhizatı vurdu.Dinyeper Askeri Grubu birimleri, Ukrayna ordu mevzilerine ağır saldırılar gerçekleştirdi. Düşmanın zayiatı yaklaşık 40 asker oldu.Ukrayna’nın farklı bölgelerinde insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçlarının bulunduğu depolar havaya uçuruldu. Ayrıca Soneçko aşırı milliyetçi oluşum militanları ile yabancı paralı askerlerin bulunduğu bir nokta vuruldu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 25 İHA, 7 adet ATACMS (ABD) ve Toçka-U taktik füzesi, 5 adet HIMARS (ABD) ve Olha çoklu roketatar füzesi, 5 adet Hammer (Fransa) uçak bombası, dört adet HARM anti-radar füzesi engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rus-hava-savunma-gucleri-bes-bolgede-11-ukrayna-ihasini-engelledi-1083887596.html

rusya

ukrayna

donetsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk