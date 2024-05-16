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Kobani davasında karar
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-3-savas-ucagi-imha-edildi-1083893451.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın 3 savaş uçağı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın 3 savaş uçağı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatinde Ukrayna ordusunun 3 savaş uçağını ve bin 320 askerini daha kaybettiğini belirtti. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T14:46+0300
2024-05-16T14:46+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
askeri operasyon
ukrayna
ukrayna ordusu
donetsk
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin son 24 saatte Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait 3 adet MiG-29 savaş uçağını vurduğu bildirilirken, Harkov bölgesindeki ilerleyişi süren Sever (Kuzey) Askeri Grubunun, Ukrayna ordusuna bağlı Kraken aşırı milliyetçi oluşumu ve Yabancı Lejyon’u bozguna uğrattığı da kaydedildi.Bu cephede iki karşı saldırısı akamete uğrayan Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 205 kadar asker, üç tankı, iki zırhlı savaş aracı ve çok sayıda yabancı yapımı silah ve teçhizat oldu.Zapad (Batı) Askeri Grubu birimleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek iki karşı saldırıyı da püskürttü. Düşmanın yaklaşık 40 askeri etkisiz hale getirildi.Yug (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı yükseklikler ele geçirerek 520’den fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve dört zırhlı savaş aracı dahil çok sayıda silah ve teçhizatı imha etti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirerek 8 karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın bu istikamette son bir günde verdiği kayıp yaklaşık 390 asker, iki tank ve beş zırhlı savaş aracı dahil çok sayıda silah ve teçhizat olarak gerçekleşti.Vostok (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaşarak yaklaşık 125 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracı dahil çok sayıda silah ve teçhizatı vurdu.Dinyeper Askeri Grubu birimleri, Ukrayna ordu mevzilerine ağır saldırılar gerçekleştirdi. Düşmanın zayiatı yaklaşık 40 asker oldu.Ukrayna’nın farklı bölgelerinde insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçlarının bulunduğu depolar havaya uçuruldu. Ayrıca Soneçko aşırı milliyetçi oluşum militanları ile yabancı paralı askerlerin bulunduğu bir nokta vuruldu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 25 İHA, 7 adet ATACMS (ABD) ve Toçka-U taktik füzesi, 5 adet HIMARS (ABD) ve Olha çoklu roketatar füzesi, 5 adet Hammer (Fransa) uçak bombası, dört adet HARM anti-radar füzesi engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rus-hava-savunma-gucleri-bes-bolgede-11-ukrayna-ihasini-engelledi-1083887596.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın 3 savaş uçağı imha edildi

14:46 16.05.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu Avdeyevka'da
Rus ordusu Avdeyevka'da - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatinde Ukrayna ordusunun 3 savaş uçağını ve bin 320 askerini daha kaybettiğini belirtti.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin son 24 saatte Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait 3 adet MiG-29 savaş uçağını vurduğu bildirilirken, Harkov bölgesindeki ilerleyişi süren Sever (Kuzey) Askeri Grubunun, Ukrayna ordusuna bağlı Kraken aşırı milliyetçi oluşumu ve Yabancı Lejyon’u bozguna uğrattığı da kaydedildi.
Bu cephede iki karşı saldırısı akamete uğrayan Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 205 kadar asker, üç tankı, iki zırhlı savaş aracı ve çok sayıda yabancı yapımı silah ve teçhizat oldu.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birimleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek iki karşı saldırıyı da püskürttü. Düşmanın yaklaşık 40 askeri etkisiz hale getirildi.
Yug (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı yükseklikler ele geçirerek 520’den fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve dört zırhlı savaş aracı dahil çok sayıda silah ve teçhizatı imha etti.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirerek 8 karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın bu istikamette son bir günde verdiği kayıp yaklaşık 390 asker, iki tank ve beş zırhlı savaş aracı dahil çok sayıda silah ve teçhizat olarak gerçekleşti.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaşarak yaklaşık 125 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracı dahil çok sayıda silah ve teçhizatı vurdu.
Dinyeper Askeri Grubu birimleri, Ukrayna ordu mevzilerine ağır saldırılar gerçekleştirdi. Düşmanın zayiatı yaklaşık 40 asker oldu.
Ukrayna’nın farklı bölgelerinde insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçlarının bulunduğu depolar havaya uçuruldu. Ayrıca Soneçko aşırı milliyetçi oluşum militanları ile yabancı paralı askerlerin bulunduğu bir nokta vuruldu.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 25 İHA, 7 adet ATACMS (ABD) ve Toçka-U taktik füzesi, 5 adet HIMARS (ABD) ve Olha çoklu roketatar füzesi, 5 adet Hammer (Fransa) uçak bombası, dört adet HARM anti-radar füzesi engellendi.
Rus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
Ukrayna krizi
Rus hava savunma güçleri beş bölgede 11 Ukrayna İHA’sını engelledi
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