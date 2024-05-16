https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-savunma-bakanligi-kirim-uzerinde-5-atacms-fuzesi-dusuruldu-1083869326.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üzerinde 5 ATACMS füzesi düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üzerinde 5 ATACMS füzesi düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçlerinin Kırım’da, daha önce ABD’den Kiev’e gönderilen 5 adet ATACMS füzesini imha ettiği bildirildi. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T01:25+0300

2024-05-16T01:25+0300

2024-05-16T01:25+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna ordusu

atacms füzeleri

kiev

abd

kırım

hava savunma sistemi

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusu tarafından Kırım’a ateşlediği 5 ATACMS operasyonel-taktik füzesini imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “15 Mayıs'ta Moskova saatiyle 23.00 sularında, Kiev rejiminin ABD yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzelerini kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi" denilerek, Rus hava savunma güçlerinin Kırım Cumhuriyeti toprakları üzerinde 5 ATACMS operasyonel-taktik füzeyi imha ettiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rus-hava-savunma-gucleri-kirimda-10-atacms-fuzesi-engelledi-1083823823.html

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, atacms füzeleri, kiev, abd, kırım, hava savunma sistemi