https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-savunma-bakanligi-kirim-uzerinde-5-atacms-fuzesi-dusuruldu-1083869326.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üzerinde 5 ATACMS füzesi düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üzerinde 5 ATACMS füzesi düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçlerinin Kırım’da, daha önce ABD’den Kiev’e gönderilen 5 adet ATACMS füzesini imha ettiği bildirildi. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T01:25+0300
2024-05-16T01:25+0300
2024-05-16T01:25+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna ordusu
atacms füzeleri
kiev
abd
kırım
hava savunma sistemi
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusu tarafından Kırım’a ateşlediği 5 ATACMS operasyonel-taktik füzesini imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “15 Mayıs'ta Moskova saatiyle 23.00 sularında, Kiev rejiminin ABD yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzelerini kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi" denilerek, Rus hava savunma güçlerinin Kırım Cumhuriyeti toprakları üzerinde 5 ATACMS operasyonel-taktik füzeyi imha ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rus-hava-savunma-gucleri-kirimda-10-atacms-fuzesi-engelledi-1083823823.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, atacms füzeleri, kiev, abd, kırım, hava savunma sistemi
rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, atacms füzeleri, kiev, abd, kırım, hava savunma sistemi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üzerinde 5 ATACMS füzesi düşürüldü
Rus hava savunma güçlerinin Kırım’da, daha önce ABD’den Kiev’e gönderilen 5 adet ATACMS füzesini imha ettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusu tarafından Kırım’a ateşlediği 5 ATACMS operasyonel-taktik füzesini imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, “15 Mayıs'ta Moskova saatiyle 23.00 sularında, Kiev rejiminin ABD yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzelerini kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi" denilerek, Rus hava savunma güçlerinin Kırım Cumhuriyeti toprakları üzerinde 5 ATACMS operasyonel-taktik füzeyi imha ettiği kaydedildi.