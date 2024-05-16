https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rus-hava-savunma-gucleri-bes-bolgede-11-ukrayna-ihasini-engelledi-1083887596.html

Rus hava savunma güçleri beş bölgede 11 Ukrayna İHA’sını engelledi

Rus hava savunma güçleri beş bölgede 11 Ukrayna İHA’sını engelledi

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçlerinin dün gece Kırım, Belgorod, Kaluga, Tula ve Bryansk bölgelerinde toplamda 11 adet Ukraynalı insansız hava aracını (İHA) imha ettiği... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T12:45+0300

2024-05-16T12:45+0300

2024-05-16T12:45+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA, Olha çoklu roketatar ve Toçka-U taktik füze sistemi kullanarak Rusya Federasayonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Belgorod bölgesinde iki Olha ve bir Toçka füzesi ile bir İHA, Kırım Cumhuriyeti’nde 6 İHA, Bryansk bölgesinde bir İHA, Kaluga bölgesinde bir İHA ve Tula bölgesinde iki İHA’nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerini topçu atışları ile hedef alıyor, füzeli ve İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor.Rus hava savunma güçleri düzenli olarak Ukrayna’nın İHA’larını ve füzelerini engelliyor.

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