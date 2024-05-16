https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rus-hava-savunma-gucleri-bes-bolgede-11-ukrayna-ihasini-engelledi-1083887596.html
Rus hava savunma güçleri beş bölgede 11 Ukrayna İHA’sını engelledi
Rus hava savunma güçleri beş bölgede 11 Ukrayna İHA’sını engelledi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçlerinin dün gece Kırım, Belgorod, Kaluga, Tula ve Bryansk bölgelerinde toplamda 11 adet Ukraynalı insansız hava aracını (İHA) imha ettiği... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T12:45+0300
2024-05-16T12:45+0300
2024-05-16T12:45+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA, Olha çoklu roketatar ve Toçka-U taktik füze sistemi kullanarak Rusya Federasayonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Belgorod bölgesinde iki Olha ve bir Toçka füzesi ile bir İHA, Kırım Cumhuriyeti’nde 6 İHA, Bryansk bölgesinde bir İHA, Kaluga bölgesinde bir İHA ve Tula bölgesinde iki İHA’nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerini topçu atışları ile hedef alıyor, füzeli ve İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor.Rus hava savunma güçleri düzenli olarak Ukrayna’nın İHA’larını ve füzelerini engelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/soygu-ozel-askeri-harekatin-tum-istikametlerde-surmesi-icin-gereken-rezervlerin-tamami-olusturuldu-1083878540.html
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rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi
Rus hava savunma güçleri beş bölgede 11 Ukrayna İHA’sını engelledi
Rus hava savunma güçlerinin dün gece Kırım, Belgorod, Kaluga, Tula ve Bryansk bölgelerinde toplamda 11 adet Ukraynalı insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA, Olha çoklu roketatar ve Toçka-U taktik füze sistemi kullanarak Rusya Federasayonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Belgorod bölgesinde iki Olha ve bir Toçka füzesi ile bir İHA, Kırım Cumhuriyeti’nde 6 İHA, Bryansk bölgesinde bir İHA, Kaluga bölgesinde bir İHA ve Tula bölgesinde iki İHA’nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerini topçu atışları ile hedef alıyor, füzeli ve İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor.
Rus hava savunma güçleri düzenli olarak Ukrayna’nın İHA’larını ve füzelerini engelliyor.