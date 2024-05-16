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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/gazzede-can-kayiplari-35-bin-272ye-yukseldi-1083891630.html
Gazze'de can kayıpları 35 bin 272'ye yükseldi
Gazze'de can kayıpları 35 bin 272'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Tüm uluslararası tepkilere rağmen Kara harekatını Refah şehrine doğru genişletirken ateşkes çağrılarına da yanıt vermeyen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T13:43+0300
2024-05-16T13:43+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
filistin
filistin sorunu
soykırım
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 223 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 39 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 272'ye, yaralı sayısının 79 bin 205'e yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/israil-bm-genel-kurulunun-filistin-kararini-reddetti-1083843754.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, filistin, filistin sorunu, soykırım
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Gazze'de can kayıpları 35 bin 272'ye yükseldi

13:43 16.05.2024
© AFP 2023 / -Gazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© AFP 2023 / -
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Tüm uluslararası tepkilere rağmen Kara harekatını Refah şehrine doğru genişletirken ateşkes çağrılarına da yanıt vermeyen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 35 bin 272'ye yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 223 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 39 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 272'ye, yaralı sayısının 79 bin 205'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail Başbakanı Netanyahu hükümeti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
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