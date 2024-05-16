https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/gazzede-can-kayiplari-35-bin-272ye-yukseldi-1083891630.html

Gazze'de can kayıpları 35 bin 272'ye yükseldi

Gazze'de can kayıpları 35 bin 272'ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Tüm uluslararası tepkilere rağmen Kara harekatını Refah şehrine doğru genişletirken ateşkes çağrılarına da yanıt vermeyen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T13:43+0300

2024-05-16T13:43+0300

2024-05-16T13:43+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

filistin

filistin sorunu

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 223 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 39 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 272'ye, yaralı sayısının 79 bin 205'e yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/israil-bm-genel-kurulunun-filistin-kararini-reddetti-1083843754.html

israil

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gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, filistin, filistin sorunu, soykırım