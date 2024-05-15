https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/cumhurbaskani-erdogan-tbmmde-konustu-chpye-ne-zaman-gidecek-1083836230.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de konuştu: CHP'ye ne zaman gidecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de konuştu: CHP'ye ne zaman gidecek?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de basın mensuplarına "En yakın zamanda CHP'yi ziyaret edeceğiz" dedi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T13:15+0300

2024-05-15T13:15+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

özgür özel

son dakika

ak parti

chp

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceğini söyledi.Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Konuşmamda her şeyi açıkladığım gibi... Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcım ile Hazine ve Maliye Bakanım gerekli açıklamaları yaptı." ifadesini kullandı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştireceği iadeiziyarete ilişkin bir planlama olup olmadığı sorulan Erdoğan, "Yakın bir zamanda iadeiziyaretimi yapacağım." cevabını verdi.2 Mayıs'ta Özel AK Parti'ye gitmiştiCHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la AK Parti Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirmişti.Bu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye bir iade-i ziyaret gerçekleştirmesi kararlaştırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/turkiye-bu-ifadeyi-konusuyor-ozgur-ozelden-aciklama-geldi-erdogan-degil-ben-cikardim-dedi-1083739421.html

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