https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/chpli-tascierden-istismara-ugrayan-kiz-cocugunun-davasinda-yasananlarla-ilgili-aciklama-1083849381.html

CHP'li Taşcıer'den istismara uğrayan kız çocuğunun davasında yaşananlarla ilgili açıklama

CHP'li Taşcıer'den istismara uğrayan kız çocuğunun davasında yaşananlarla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Sultanbeyli'de istismara uğrayan kız çocuğunun davasının takipçisi olacağını belirterek, "Kadınların ve kız... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T17:36+0300

2024-05-15T17:36+0300

2024-05-15T17:36+0300

çocuk istismarı

çocuk tacizi

chp

türkiye

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiaların ardından görülen davada yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.Türkiye'de çocuk istismarları, cinsel saldırılar ve uyuşturucu suçlarında artış yaşandığını, bunun da toplumun güvenlik algısını derinden sarstığını ifade eden Taşcıer, şunları söyledi:Taşcıer, Sultanbeyli'deki olayın ardından bir avukatın "cinsel şiddeti etek boyu üzerinden meşrulaştırmaya çalıştığını" belirterek, şunları kaydetti:"Kadınların ve kız çocuklarının giyim tercihleri, herhangi bir şekilde tecavüz veya cinsel saldırının gerekçesi olamaz." vurgusunda bulunan Taşcıer, hukukun temel amacının adaleti sağlamak olduğuna işaret etti.Taşcıer, mağduru suçlamak yerine, faillerin cezalandırılmasının ve mağdurun korunmasının öncelikli olması gerektiğini belirterek, "İstanbul Baromuzun bu sorumsuz avukat hakkında gerekli adımları atacağına inanıyorum. Çocuklar istismar edilirken susanları, istismarı meşrulaştırmaya çalışanları tarih affetmez! Bu davanın takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/taksim-istiklal-caddesinde-yangin-olay-yerine-cok-sayida-itfaiye-ekibi-yonlendirildi-1083849135.html

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çocuk istismarı, çocuk tacizi, chp