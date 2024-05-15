Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın bugün görüşeceği haberlerinin sosyal medyada yer almasının üzerine, İçişleri Bakanlığı'ndan hızla bir açıklama geldi.Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Erdoğan ile Bakan Yerlikaya'nın bugün görüşeceğinin iddia edilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı "Değerli Arkadaşlar, Saat 16.00’da Sayın Cumhurbaşkanımız’ın... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı: Bakanımız ile Cumhurbaşkanımız'ın görüşeceği bilgisi doğru değil

İçişleri Bakanlığı: Bakanımız ile Cumhurbaşkanımız'ın görüşeceği bilgisi doğru değil

İçişleri Bakanlığı: Bakanımız ile Cumhurbaşkanımız'ın görüşeceği bilgisi doğru değil

© AA İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge © AA

Erdoğan ile Bakan Yerlikaya'nın bugün görüşeceğinin iddia edilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı "Değerli Arkadaşlar, Saat 16.00’da Sayın Cumhurbaşkanımız’ın Sayın Bakanımız ile görüşeceği hakkında haber yayılmaktadır. Bu bilgi doğru değildir" dedi.