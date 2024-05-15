https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ankarada-surpriz-gorusme-cumhurbaskani-erdogan-icisleri-bakani-yerlikayayi-kabul-edecek-1083836708.html
İçişleri Bakanlığı: Bakanımız ile Cumhurbaşkanımız'ın görüşeceği bilgisi doğru değil
İçişleri Bakanlığı: Bakanımız ile Cumhurbaşkanımız'ın görüşeceği bilgisi doğru değil
Sputnik Türkiye
Erdoğan ile Bakan Yerlikaya'nın bugün görüşeceğinin iddia edilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı "Değerli Arkadaşlar, Saat 16.00’da Sayın Cumhurbaşkanımız’ın... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T13:24+0300
2024-05-15T13:24+0300
2024-05-15T13:39+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
son dakika
ali yerlikaya
ayhan bora kaplan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın bugün görüşeceği haberlerinin sosyal medyada yer almasının üzerine, İçişleri Bakanlığı'ndan hızla bir açıklama geldi.Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/osman-kavalanin-yaptigi-yargilanmanin-yenilenmesi-talebine-ret--1083828977.html
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recep tayyip erdoğan, son dakika, ali yerlikaya, ayhan bora kaplan, operasyon
recep tayyip erdoğan, son dakika, ali yerlikaya, ayhan bora kaplan, operasyon
İçişleri Bakanlığı: Bakanımız ile Cumhurbaşkanımız'ın görüşeceği bilgisi doğru değil
13:24 15.05.2024 (güncellendi: 13:39 15.05.2024)
Erdoğan ile Bakan Yerlikaya'nın bugün görüşeceğinin iddia edilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı "Değerli Arkadaşlar, Saat 16.00’da Sayın Cumhurbaşkanımız’ın Sayın Bakanımız ile görüşeceği hakkında haber yayılmaktadır. Bu bilgi doğru değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın bugün görüşeceği haberlerinin sosyal medyada yer almasının üzerine, İçişleri Bakanlığı'ndan hızla bir açıklama geldi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Değerli Arkadaşlar, Saat 16.00’da Sayın Cumhurbaşkanımız’ın Sayın Bakanımız ile görüşeceği hakkında haber yayılmaktadır. Bu bilgi doğru değildir"