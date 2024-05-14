İngiliz basını: Önümüzdeki birkaç hafta Ukrayna için belirleyici olacak

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: İç muhasebemizi yaptık, yapıyoruz ve yapacağız
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: 'Türk boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'
07:08
3 dk
SESLİ HABER
İtalya'dan Macron'a sert sözler: Tedavi edilmeli
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Rus komutan: Cepheden kaçan Ukraynalı askerleri Ukrayna istihbaratı öldürüyor
07:32
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de en çok aranan meslekler açıklandı
07:41
2 dk
SESLİ HABER
NATO'dan itiraf: Rusya saldırmayacak
07:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 100 bin ekmekten fare çıktı
08:10
2 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan tehlikeli hamle: Asker gönderme yetkisi aldık
08:19
2 dk
SESLİ HABER
İsrail'den Türkiye'ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar
08:31
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi
08:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Madencilerimiz önce madende, sonra adaletin göçüğü altında kaldılar'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Öğretmene şiddet yasası çıkıyor.
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ani çarpıntı hangi durumlarda ritim bozukluğuna işaret eder? Kahve ve çay içmek kalbe zararlı mıdır?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
17:44
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır?
18:15
4 dk
SESLİ HABER
‘Rusya ve Çin mağlup edilemez’
18:27
4 dk
SESLİ HABER
Polonya’dan Ukrayna’ya yeni engel
18:40
3 dk
SESLİ HABER
Mahalleli çocuğa cinsel istismarda bulundu
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rusya Maliye Bakanlığı bütçe gelir ve giderlerini açıkladı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan yıllar sonra gelen ‘Bahçeli’ açıklaması
19:23
4 dk
SESLİ HABER
İlaç verdiği kadınlara cinsel saldırıda bulunan eski bakanlık çalışanına hapis cezası
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı basınından Ukrayna’ya Harkov uyarısı
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Katalonya’daki bölgesel seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu
19:53
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
20:30
1 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
20:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır?
07:10
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
07:24
2 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
07:37
4 dk
SESLİ HABER
Batı basınından Ukrayna’ya Harkov uyarısı
07:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
08:08
2 dk
SESLİ HABER
Mahalleli çocuğa cinsel istismarda bulundu
08:20
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
08:34
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
08:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üniversitelerde az sayıda hocayla çok sayıda öğrenci yetiştirme anlayışı var'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Hepkon: Kırmızı Kedi’nin tarihi Türkiye’nin tarihiyle iç içe geçmiştir
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
4 dk
GÜN ORTASI
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olma kararı aldı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Sığınmacı öğrenci sayılarına ilişkin neler biliniyor?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Hande Fırat 'Devriamber' resim ve heykel sergisini anlatıyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
75 yıllık mutluluk araştırmasında ulaşılan 5 kritik sonuç
17:38
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Parlamentoda alkışlanmıştı: Kanada’dan eski Nazi askeri Hunka kararı
18:18
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
18:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ingiliz-basini-onumuzdeki-birkac-hafta-ukrayna-icin-belirleyici-olacak-1083793829.html
İngiliz basını: Önümüzdeki birkaç hafta Ukrayna için belirleyici olacak
İngiliz basını: Önümüzdeki birkaç hafta Ukrayna için belirleyici olacak
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın her gün toprak kaybettiği Harkov bölgesindeki durumu değiştirmek için Batı yardımının zamanında gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt arayan İngiliz... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T14:11+0300
2024-05-14T14:11+0300
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
harkov
abd
avrupa
avrupa birliği
askeri yardım
f-16
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081315087_0:88:3142:1855_1920x0_80_0_0_600c293e991c91709664ca235baa17ba.jpg
Times’ın yazısında, “Önümüzdeki birkaç hafta Ukrayna için belirleyici olacak. Biden’ın askeri yardım tasarısında öngörülen Batı topçu mühimmatı, durumu değiştirmek için zamanında ulaşabilecek mi? Ukrayna’ya daha yakın bulunan Avrupa ülkeleri Patriot hava savunma sistemlerinden vazgeçmeye hazır mı?” ifadelerine yer verildi.Polonya ve İspanya’nın, Patriot hava savunma sistemlerinin ABD’deki depolardan teslimatının artık yapılması gerektiği yönündeki açıklamalarına dikkat çeken gazete, “Ancak gerçek şu ki bu sevkiyat çok uzun zaman alacak” diye yazdı.Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının teslimine daha aylar kaldığı anımsatılırken mühendis eğitimi ve lojistik sorununun pilot eğitiminden çok daha zor olduğu vurgulandı.“Tüm bunlar, Ukrayna piyadeleri arasındaki kayıpların artmasına neden oldu ve insan gücünü giderek daha değerli bir kaynak haline getirdi” diyen Times’ın görüşüne göre, Ukraynalı generallerin, askerlerini Rus ordusunun ilerlediği Harkov bölgesine mi, Donbass’ı elinde tutma umuduyla Çasov Yar’a mı göndereceği yönünde bir karar alması gerekiyor.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un raporlarını dinledikten sonra Harkov bölgesindeki durumun çok ağır olduğunu dile getirmişti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Harkov bölgesinde taktik başarı elde ettiğini itiraf etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Sever (Kuzey) Askeri Grubu birimlerinin son bir hafta içerisinde Harkov bölgesinin derinliklerine ilerleyerek 9 yerleşimi kontrol altına aldığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/rus-ordusunun-harkov-hamlesi-batiyi-karistirdi-1083731175.html
harkov
abd
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081315087_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_f704b2354c4d11196c17f93a5e0227b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna ordusu, harkov, abd, avrupa, avrupa birliği, askeri yardım, f-16
ukrayna ordusu, harkov, abd, avrupa, avrupa birliği, askeri yardım, f-16

İngiliz basını: Önümüzdeki birkaç hafta Ukrayna için belirleyici olacak

14:11 14.05.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
Abone ol
Ukrayna’nın her gün toprak kaybettiği Harkov bölgesindeki durumu değiştirmek için Batı yardımının zamanında gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt arayan İngiliz Times gazetesi, önümüzdeki birkaç haftanın Ukrayna için belirleyici olacağını belirtti.
Times’ın yazısında, “Önümüzdeki birkaç hafta Ukrayna için belirleyici olacak. Biden’ın askeri yardım tasarısında öngörülen Batı topçu mühimmatı, durumu değiştirmek için zamanında ulaşabilecek mi? Ukrayna’ya daha yakın bulunan Avrupa ülkeleri Patriot hava savunma sistemlerinden vazgeçmeye hazır mı?” ifadelerine yer verildi.
Polonya ve İspanya’nın, Patriot hava savunma sistemlerinin ABD’deki depolardan teslimatının artık yapılması gerektiği yönündeki açıklamalarına dikkat çeken gazete, “Ancak gerçek şu ki bu sevkiyat çok uzun zaman alacak” diye yazdı.
Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının teslimine daha aylar kaldığı anımsatılırken mühendis eğitimi ve lojistik sorununun pilot eğitiminden çok daha zor olduğu vurgulandı.
Tüm bunlar, Ukrayna piyadeleri arasındaki kayıpların artmasına neden oldu ve insan gücünü giderek daha değerli bir kaynak haline getirdi” diyen Times’ın görüşüne göre, Ukraynalı generallerin, askerlerini Rus ordusunun ilerlediği Harkov bölgesine mi, Donbass’ı elinde tutma umuduyla Çasov Yar’a mı göndereceği yönünde bir karar alması gerekiyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un raporlarını dinledikten sonra Harkov bölgesindeki durumun çok ağır olduğunu dile getirmişti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Harkov bölgesinde taktik başarı elde ettiğini itiraf etmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Sever (Kuzey) Askeri Grubu birimlerinin son bir hafta içerisinde Harkov bölgesinin derinliklerine ilerleyerek 9 yerleşimi kontrol altına aldığını açıklamıştı.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusunun Harkov hamlesi Batı’yı karıştırdı
12 Mayıs, 15:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала