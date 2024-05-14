https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ingiliz-basini-onumuzdeki-birkac-hafta-ukrayna-icin-belirleyici-olacak-1083793829.html

İngiliz basını: Önümüzdeki birkaç hafta Ukrayna için belirleyici olacak

İngiliz basını: Önümüzdeki birkaç hafta Ukrayna için belirleyici olacak

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın her gün toprak kaybettiği Harkov bölgesindeki durumu değiştirmek için Batı yardımının zamanında gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt arayan İngiliz... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T14:11+0300

2024-05-14T14:11+0300

2024-05-14T14:11+0300

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

harkov

abd

avrupa

avrupa birliği

askeri yardım

f-16

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Times’ın yazısında, “Önümüzdeki birkaç hafta Ukrayna için belirleyici olacak. Biden’ın askeri yardım tasarısında öngörülen Batı topçu mühimmatı, durumu değiştirmek için zamanında ulaşabilecek mi? Ukrayna’ya daha yakın bulunan Avrupa ülkeleri Patriot hava savunma sistemlerinden vazgeçmeye hazır mı?” ifadelerine yer verildi.Polonya ve İspanya’nın, Patriot hava savunma sistemlerinin ABD’deki depolardan teslimatının artık yapılması gerektiği yönündeki açıklamalarına dikkat çeken gazete, “Ancak gerçek şu ki bu sevkiyat çok uzun zaman alacak” diye yazdı.Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının teslimine daha aylar kaldığı anımsatılırken mühendis eğitimi ve lojistik sorununun pilot eğitiminden çok daha zor olduğu vurgulandı.“Tüm bunlar, Ukrayna piyadeleri arasındaki kayıpların artmasına neden oldu ve insan gücünü giderek daha değerli bir kaynak haline getirdi” diyen Times’ın görüşüne göre, Ukraynalı generallerin, askerlerini Rus ordusunun ilerlediği Harkov bölgesine mi, Donbass’ı elinde tutma umuduyla Çasov Yar’a mı göndereceği yönünde bir karar alması gerekiyor.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un raporlarını dinledikten sonra Harkov bölgesindeki durumun çok ağır olduğunu dile getirmişti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Harkov bölgesinde taktik başarı elde ettiğini itiraf etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Sever (Kuzey) Askeri Grubu birimlerinin son bir hafta içerisinde Harkov bölgesinin derinliklerine ilerleyerek 9 yerleşimi kontrol altına aldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/rus-ordusunun-harkov-hamlesi-batiyi-karistirdi-1083731175.html

harkov

abd

avrupa birliği

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ukrayna ordusu, harkov, abd, avrupa, avrupa birliği, askeri yardım, f-16