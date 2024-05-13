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13 yaşındaki çocuğun mahalleli tarafından yıllardır tecavüze uğradığı ortaya çıktı: Şantaj yapmışlar
13 yaşındaki çocuğun mahalleli tarafından yıllardır tecavüze uğradığı ortaya çıktı: Şantaj yapmışlar
Sputnik Türkiye
Türkiye’yi dehşete düşüren olay İstanbul’da meydana geldi. 13 yaşındaki çocuğa önce okul arkadaşı tecavüz etti ve kaydı aldı ardından da görüntüler tüm ilçeye... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T12:55+0300
2024-05-13T12:55+0300
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çocuk istismarı
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Yaşadığı kabusu uzun süre kimseye anlatamayan genç kızın hayatını tehdit ve şantajlarla kararttılar. Yaşadıklarını anlatmak istediğinde ise A.A'.ya cinayetten cezaevinde olan ağabeyiyle gözdağı vererek "Seni keser" dediler.Halk TV’de yer alan habere göre İstanbul’da yaşayan 13 yaşındaki A.A. isimli çocuk, 8 sınıfa gittiği sırada Sultanbeyli ilçesinde bir arkadaşı tarafından eve davet edildi.A.A. Arkadaşı Hasret Vural’ın davetini önce kabul etmedi ancak arkadaşı ısrar edince gitti. 2 arkadaşa Tunahan Keskin de eşlik etti. O evde Hasret Vural, o dönem 13 yaşında olan A.A’ya tecavüz etti. Olay ise eve iki arkadaşla birlikte gelen Tunahan Keskin tarafından saniye saniye kaydı alındı. A.A. evden kaçarak kendi evine gitti.O günden sonra ise 13 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı. Bir gün okuldan çıktığı sırada daha önceden tanıdığı Oğuzhan Koç isimli kişiyle karşılaşan A.A. tehdit edildi. Hasret Vural ile yaşananları çocuğun ailesine anlatacaklarını söyleyen Oğuzhan Koç, bu durumu durdurmak için kendisine yardım edebileceğini söyledi. Ardından da küçük çocuğu Sultanbeyli’de bulunan bir ormanlık alana götürerek yanlarına gelen Recep Özgül ile birlikte çocuğa cinsel saldırıda bulundu.Mücahit Ertürk, mahalle muhtarının oğlu Yusuf Çetin, arkadaşının ağabeyi olan Burak Bayar, Fatih Akman gibi bir çok isim tarafından tecavüze uğradı.Arkadaşı yardım etmiş: 'Beni dinlemediler'Bu süreçte de birçok kişi tarafından farklı tarihlerde tecavüze uğrayan çocuğun sınıfına giren Hasan isimli bir kişi bir şey yapmayacağını söyleyerek küçük çocuğu tuvalete götürdü ve elini yüzünü yıkadıktan sonra okul bahçesine götürdü. Küçük kız bunun ardından da A.A. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek yaşananları anlattı. A.A. ,fadesinde, "Çok ağladım. Karnımın ağrıdığını söyledim. Beni dinlemediler. Video olayını cezaevindeki abime söyleyeceklerini belirttiler. 'Abin cezaevinden kaçar seni de keser' dediler. 'Ailen seni öldürecek' dediler. Çok yalvardım. Kimse dinlemedi" dedi.
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şantaj, görüntü, çocuk, çocuk istismarı, çocuk istismarı, çocuk tacizi, tecavüz, çocuğa tecavüz, toplu tecavüz

13 yaşındaki çocuğun mahalleli tarafından yıllardır tecavüze uğradığı ortaya çıktı: Şantaj yapmışlar

12:55 13.05.2024
© DHAKahramanmaraş'ta cinsel istismar protestosu
Kahramanmaraş'ta cinsel istismar protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
© DHA
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Türkiye’yi dehşete düşüren olay İstanbul’da meydana geldi. 13 yaşındaki çocuğa önce okul arkadaşı tecavüz etti ve kaydı aldı ardından da görüntüler tüm ilçeye yayıldı. Çocuğu tehdit eden tam 15 kişi, ilk okuldan liseye kadar kıza şantaj yaparak tecavüz etti.
Yaşadığı kabusu uzun süre kimseye anlatamayan genç kızın hayatını tehdit ve şantajlarla kararttılar. Yaşadıklarını anlatmak istediğinde ise A.A'.ya cinayetten cezaevinde olan ağabeyiyle gözdağı vererek "Seni keser" dediler.
Halk TV’de yer alan habere göre İstanbul’da yaşayan 13 yaşındaki A.A. isimli çocuk, 8 sınıfa gittiği sırada Sultanbeyli ilçesinde bir arkadaşı tarafından eve davet edildi.
A.A. Arkadaşı Hasret Vural’ın davetini önce kabul etmedi ancak arkadaşı ısrar edince gitti. 2 arkadaşa Tunahan Keskin de eşlik etti. O evde Hasret Vural, o dönem 13 yaşında olan A.A’ya tecavüz etti. Olay ise eve iki arkadaşla birlikte gelen Tunahan Keskin tarafından saniye saniye kaydı alındı. A.A. evden kaçarak kendi evine gitti.
O günden sonra ise 13 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı. Bir gün okuldan çıktığı sırada daha önceden tanıdığı Oğuzhan Koç isimli kişiyle karşılaşan A.A. tehdit edildi. Hasret Vural ile yaşananları çocuğun ailesine anlatacaklarını söyleyen Oğuzhan Koç, bu durumu durdurmak için kendisine yardım edebileceğini söyledi. Ardından da küçük çocuğu Sultanbeyli’de bulunan bir ormanlık alana götürerek yanlarına gelen Recep Özgül ile birlikte çocuğa cinsel saldırıda bulundu.
Mücahit Ertürk, mahalle muhtarının oğlu Yusuf Çetin, arkadaşının ağabeyi olan Burak Bayar, Fatih Akman gibi bir çok isim tarafından tecavüze uğradı.

Arkadaşı yardım etmiş: 'Beni dinlemediler'

Bu süreçte de birçok kişi tarafından farklı tarihlerde tecavüze uğrayan çocuğun sınıfına giren Hasan isimli bir kişi bir şey yapmayacağını söyleyerek küçük çocuğu tuvalete götürdü ve elini yüzünü yıkadıktan sonra okul bahçesine götürdü.
Küçük kız bunun ardından da A.A. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek yaşananları anlattı. A.A. ,fadesinde, "Çok ağladım. Karnımın ağrıdığını söyledim. Beni dinlemediler. Video olayını cezaevindeki abime söyleyeceklerini belirttiler. 'Abin cezaevinden kaçar seni de keser' dediler. 'Ailen seni öldürecek' dediler. Çok yalvardım. Kimse dinlemedi" dedi.
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
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