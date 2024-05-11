https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/vanli-mehmet-dag-guney-afrikada-basbakan-adayi-oldu-dunyada-hukmedecek-bir-ekonomi-yaratacagiz-1083719458.html

Vanlı Mehmet Dağ, Güney Afrika'da Başbakan adayı oldu: 'Dünyaya hükmedecek bir ekonomi yaratacağız'

Vanlı Mehmet Dağ, Güney Afrika'da Başbakan adayı oldu: 'Dünyaya hükmedecek bir ekonomi yaratacağız'

Sputnik Türkiye

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 29 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde Van asıllı Türk siyasetçi Mehmet Vefa Dağ, ülkenin en büyük eyaletlerinden Western Cape'in... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T21:44+0300

2024-05-11T21:44+0300

2024-05-11T21:44+0300

dünya

güney afrika

güney afrika cumhuriyeti

türk

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van

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nelson mandela

ekonomi

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Güney Afrika'da 28 milyon seçmen 29 Mayıs tarihinde genel seçime gidiyor. Seçim anketleri 30 yıldır iktidarda olan parti Afrika Ulusal Kongresi'nin oy oranının ilk defa yüzde 50'nin altında kalacağını gösterirken, ülkenin en büyük eyaletlerinden Western Cape'de başbakan adayları arasında bir Türk asıllı, Vanlı bir siyasetçi de bulunuyor. Toprak Partisi'nden Başbakan adayı olan Mehmet Vefa Dağ, dil eğitimi almaya gelip vatandaşı olduğu Güney Afrika'dan siyasi tecrübesini anlattı. 2001'de ülkeye geldiğini söyleyen Dağ, ülkenin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın hayatının kendisini oldukça etkilediğini belirterek, "Mandela'nın geçmişi beni bayağı etkilemişti. Mandela'yı tanımak istiyordum. Güney Afrika kültürünü tanımak istiyordum. Gelip İngilizce öğrenip ayrıca isyan hareketinin ekonomi üzerindeki etkilerini görmek istiyordum. Bir ülke sıfırdan nasıl kurulabilir, neler yapılabilir diye merak ediyordum" diye konuştu.Güney Afrika'ya geldikten sonra bu ülkeyi çok sevdiğini belirten Dağ, "Kültürünü sevdim, insanlarını sevdim ve 2006 yılında Güney Afrika vatandaşı oldum" dedi.'Güney Afrika'yı dünyada hüküm sürecek 10 ekonomi arasına sokmak istiyorum'Dağ, gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkenin Güney Afrika olduğuna dikkati çekerek, "Örneğin Cape Town'a girersek, bir yanına girdiğinizde dünyanın en zengin ülkesini görürsünüz. Buna Constantia diyoruz. Bir iki kilometre uzağında Khayelitsa dediğimiz dünyanın en fakir bölgesini görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.Bu zengin fakir ayrımı nedeniyle insanların, özellikle de gençlerin işsiz kaldığını belirten Dağ, "İşsiz gençler de ne oldu? Bildiğimiz suçlulara karıştı. Suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Çünkü halk yalnız bırakıldı" dedi.Siyasi kariyerine 2016 genel seçimlerinde Cape Town Belediye Başkanı adayı olarak başladığını hatırlatan Dağ, şunları aktardı:'Türk vatandaşı olarak sessiz kalmayacağız'Western Cape'de yaklaşık 8 milyon kişinin yaşadığını belirten Dağ, bölgede 1,5 milyon seçmenin oyunu almayı hedeflediklerini söyledi.Dağ, seçim kampanyasını şimdiye kadar ceplerinden karşıladıkları anlatarak, "Bize hiçbir ülke yahut kuruluş finansal destekte bulunmadı. Bunu açık açık söyleyebiliriz" dedi.Tek isteklerinin Cape Town'a huzur ve refah getirmek olduğunu vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:'Halka toprak ve tohum vereceğiz' Toprak Partisi olarak tarımsal üretimi artırmayı ve Güney Afrikalılara toprak dağıtmayı hedeflediklerini belirterek işsizliği önleyeceklerinin mesajını veren Dağ, şöyle devam etti:'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle Afrika'da binlerce kişiye umut olundu' Türkiye'nin Afrika'da yürüttüğü insani projelere de değinen Dağ, şu değerlendirmede bulundu:

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